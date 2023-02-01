台中女移工超商借廁產子 警急送醫母子均安

24歲印尼籍女看護工日前因突然腹痛，向台中市龍井區的一家超商借用廁所，沒想到順利產下一子。台中市警局烏日分局犁份派出所員警獲報後，立即協助將母子通知119，身體狀況立即通知救護人員，將她們送往醫院，所幸母子均安。

犁份派出所員警簡俊瑋、廖韻晴及蘇彥近日下午1時許獲報，超商內有婦人需要協助，到場發現一名外籍女子神情慌張，抱著剛出生的男嬰走出超商廁所，由於天候寒冷，員警擔心男嬰受凍，趕緊遞上衣物，將小男嬰包裹起來，並安撫外籍婦人不安的情緒。

警方初步查看，男嬰的生命跡象穩定，趕緊通知119到場，協助將這對母子送醫觀察，但這名外籍婦人為印尼籍女看護工，因擔憂無法負擔醫藥費，一度不想就醫，後經員警苦心勸說，才答應就醫，所幸送醫後母子平安無事，員警同步通報社會局介入關懷安置。