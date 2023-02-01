社區友善通報網建功 南警順利逮獲通緝犯
台南市東區民眾反映，東成街上一輛機車已停放多日都未移動，車上堆放大型雜物，報請警方處理。後甲派出所警員發現33歲張姓車主竟是一名通緝犯，因涉偽造文書案前年12月遭桃園地院通緝，當場依法逮捕並歸送案。
台南市警一分局後甲派出所所長楊文杰、警員王晨光到場探訪了解，並用M-POLICE警用行動電腦查詢該車車籍資料，發現張姓車主竟是一名通緝犯，員警便在附近展開搜查。
不久發現有名男子鬼鬼祟祟在路上遊蕩，男子眼神在與員警相互對視後就馬上閃避，形跡實為可疑，員警隨即上前盤查，但該男子卻始終保持沉默，企圖規避警方查證，後續經多方調查及聯繫該男親屬確認身分資料後，發現張嫌因涉偽造文書案，竟是桃園地院前年12月，桃園地檢署去年2月發佈通緝的通緝犯，「南漂」到台南逃匿，員警當場依法逮捕並移送歸案。
台南市警一分局分局長歐祖明表示，警方運用警民合作的觀念，先期佈建綿密的社區友善通報網，藉由熱心民眾對社區可疑徵候的立即反映，將使各類犯罪無所遁形，有效幫助警方打擊犯罪震懾不法，保障市民安全，同時也呼籲，如有觸法切勿逃匿，應坦然面對，才有機會儘早重新開創新人生。
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