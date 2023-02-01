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農曆年假10天台中傳6件山難 登山客墜30尺直升機吊掛

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

今年春節連假長達10天，不少民眾選擇登山，台中市消防局統計，今年農曆年假期間，已傳6件山難，其中27日是一天同時發生2件，其中一件是六旬登山客攀登阿冷山前峰時，墜落30公尺，造成頭部、肢體多處撕裂傷，經直升機吊掛後送醫。

消防局表示，據統計，近3年共發生224件山域事故，其中民眾於登山期間摔傷、滑倒案件，導致扭傷、骨折受傷或因病求救等，類似請求救援達124件，比率達55.4％，造成82人受傷、19人死亡。

消防局指出，近年因疫情緣故，登山為熱門休閒活動選項之一，為守護人民安全，轄下和平、谷關及梨山消防分隊，除平日精進體能及山域救援技術，更在每年冬季辦理2500公尺以上高山訓練，深入高山雪地環境，藉以培養專業技能，希望達到安全、有效、專業執行雪地救援任務。

消防局也說，近來接獲民眾攀登東卯山發生山域事故，因山域海拔及環境引發過度換氣及失溫，經搜救人員予以處置、保暖及補充飲食，已安全下山。

消防局呼籲，登山前應評估自身體能，妥善規劃登山行程，登山前應準備充足裝備，建議攜帶禦寒衣物、雨具、水、行動糧、地圖、照明設備、哨子、定位及通信器材(如GPS、無線電、手機、衛星電話)，以及個人藥品等裝備；經過危險陡峭路段，尤其崩壁、碎石坡行走，需特別小心，避免跌落。

消防局強調，登山民眾應盡早出發登山，避免攻頂時間晚，下山時天色昏暗，路徑難以分辨易造成迷途；迷路受困時，記得保持鎮靜，立即手機撥打119或112求救，或以衛星電話向外界求援，也可使用無線電緊急救援頻道145.00求救，可利用手機或地圖定位告知搜救人員受困座標方位，切勿慌張亂闖，以減少體力消耗及意外發生。

台中市消防局統計，今年連假10天發生6起山難，其中1月27日一天內發生2起。圖／台中市消防局提供
台中市消防局統計，今年連假10天發生6起山難，其中1月27日一天內發生2起。圖／台中市消防局提供
台中市消防局統計，今年連假10天發生6起山難，其中1月27日一天內發生2起。圖／台中市消防局提供
台中市消防局統計，今年連假10天發生6起山難，其中1月27日一天內發生2起。圖／台中市消防局提供
台中市消防局統計，今年連假10天發生6起山難，其中1月27日一天內發生2起。圖／台中市消防局提供
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