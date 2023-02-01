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醉漢到浩天宮鬧事打斷神將手 他到媽祖前下跪警法辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

陳姓男子昨天到台中知名媽祖梧棲浩天宮，涉嫌酒後鬧事，打傷2人，砸壞神像前供茶木桌，也打斷順風耳神將的手，廟方報案後表明暫不提告，警方將依傷害罪嫌函送法辦，並依社會秩序維護法裁罰。

台中市梧棲浩天宮歷史久已有近300年，是中部海線三大媽祖廟之一，廟內供奉媽祖被稱為「大庄媽」或「潛水媽」，香火鼎盛，浩天宮人員昨天在臉書怒指：「為什麼喝酒打人破壞公物沒事，什麼天理？」

清水警分局調查，61歲陳姓男子昨天下午酒後到浩天宮鬧事，員警到場他仍情緒激動，帶回派出所保護管束，二人被打，一人到派出所提告，廟方表明不追究他毀損罪，警方將依傷害罪函送法辦，他的脫序行為則依社維法裁罰。

廟方人員表示，陳男偶爾會到浩天宮幫忙，也曾酒後在廟內大吵，都被勸導告戒，這次竟到廟內破壞公物，打傷人還打斷神將的手，讓廟方困擾。

陳男後來被通知回浩天宮，在媽祖神像前下跪道歉，廟方人員告戒他「你會來幫忙是好事，但酒醉鬧事，媽祖也不會保佑你」，信徒則說「太誇張了，媽祖應該會生氣」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中梧棲浩天宮昨天有醉漢鬧事，打翻神明前敬茶桌，打斷神將手，男子到媽祖神像前下跪。記者游振昇／翻攝
台中梧棲浩天宮昨天有醉漢鬧事，打翻神明前敬茶桌，打斷神將手，男子到媽祖神像前下跪。記者游振昇／翻攝
台中梧棲浩天宮昨天有醉漢鬧事，打翻神明前敬茶桌，打斷神將手。記者游振昇／翻攝
台中梧棲浩天宮昨天有醉漢鬧事，打翻神明前敬茶桌，打斷神將手。記者游振昇／翻攝

媽祖 梧棲 傷害罪

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