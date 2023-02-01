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台北工人修繕水管不慎摔下樓 熱心警急助就醫

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

北市一名章姓工人日前在室外修繕水管時大意踩空，從二樓遮陽板跌到一樓地面，無法行走；轄區警方中正一分局獲報後趕到現場，邊通知救護員，邊在現場管制，將章男平安送醫。

據了解，47歲的章男日前台北市中正區杭州南路一段上公寓修繕水管，但章男在國城中不慎踩空，從2樓遮陽板處摔落到1樓地面，旁人見狀趕緊幫忙他報警。

中正一分局忠孝東路派出所獲報後，警員鄭祺奮上前查看，章還是雙腳劇痛無法行走，他便立即通報消防救護員到場，並在現場交通管制，直到協助章男扶上擔架送往醫院急診室治療後才離去。

員警熱心協助章男，章從醫院返家後，特地打電話到忠孝東路派出所感謝鄭員熱心幫忙，向員警表示傷勢已無大礙，再次感謝員警熱心協助。

中正一分局呼籲，民眾施作工程時，應戴上安全帽和繫上安全繩等防護措施，保障其生命身體安全，若遇到民眾路倒，可先行撥打119救護車到場協助就醫，警方亦會立即到場，避免憾事發生。

中正警一分局忠孝東路派出所警員鄭祺奮。記者邱奕能／翻攝
中正警一分局忠孝東路派出所警員鄭祺奮。記者邱奕能／翻攝

北市 救護員 公寓

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