影／擁槍男在電子遊藝場被抓 淡定洗分要警察先等等

洪姓男子曾涉槍、毒案都獲交保，警方得悉他又涉嫌改造槍械，竟還出現在距離高雄市刑警大隊附近的電子遊藝場，立即動員拘捕他。他一見警方仍淡定玩機台，還要員警先讓他洗分拿下分數。警方在他車上及租處，查獲4枝長、短槍及上百發子彈，依槍砲罪嫌移送法辦。

據了解，去年4月、5月，洪姓男子（51歲）在高雄市小港區租處，分別涉嫌擁有槍、毒，經高雄市刑大查獲，但第一次5萬元交保，第二次又獲無保請回。過年前，高雄市刑大偵五隊接獲情資，指他又涉嫌改造槍械，但發覺他為躲避警方查緝，早已搬離原租處，不知去向。

警方得知他沈迷電玩，四處查尋他的下落，1月17日，竟發現他出現電玩店，而且就在距離高雄市刑警大隊只百餘公尺的電子遊藝場，市刑大偵五隊員警馬上動員查捕他，一進遊藝場，發現仍玩著「水果盤」機台，而且看到曾查捕過他的員警，也知道警方來意，仍淡定打電玩。警方要求搜索他的轎車，他還要員警先讓他為機台洗分。