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影／擁槍男在電子遊藝場被抓 淡定洗分要警察先等等

聯合報／ 記者林保光／即時報導

洪姓男子曾涉槍、毒案都獲交保，警方得悉他又涉嫌改造槍械，竟還出現在距離高雄市刑警大隊附近的電子遊藝場，立即動員拘捕他。他一見警方仍淡定玩機台，還要員警先讓他洗分拿下分數。警方在他車上及租處，查獲4枝長、短槍及上百發子彈，依槍砲罪嫌移送法辦。

據了解，去年4月、5月，洪姓男子（51歲）在高雄市小港區租處，分別涉嫌擁有槍、毒，經高雄市刑大查獲，但第一次5萬元交保，第二次又獲無保請回。過年前，高雄市刑大偵五隊接獲情資，指他又涉嫌改造槍械，但發覺他為躲避警方查緝，早已搬離原租處，不知去向。

警方得知他沈迷電玩，四處查尋他的下落，1月17日，竟發現他出現電玩店，而且就在距離高雄市刑警大隊只百餘公尺的電子遊藝場，市刑大偵五隊員警馬上動員查捕他，一進遊藝場，發現仍玩著「水果盤」機台，而且看到曾查捕過他的員警，也知道警方來意，仍淡定打電玩。警方要求搜索他的轎車，他還要員警先讓他為機台洗分。

警方先在洪的轎車，搜出1把改造手槍等槍械，以及安非他命、海洛因等毒品，後來又到他在前鎮區另租的房子，查獲2把改造手槍和1枝長槍，以及近百顆子彈，他只有認栽。警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例嫌，移送高雄地檢署後，這次檢察官對他聲押獲准。

警方在洪姓男子車上及租處，查獲4枝長、短槍及毒品。記者林保光／攝影
警方在洪姓男子車上及租處，查獲4枝長、短槍及毒品。記者林保光／攝影
洪姓男子（中）去年擁槍獲交保，過年前再涉槍、毒，出現在高雄市刑大附近的電玩店落網。記者林保光／翻攝
洪姓男子（中）去年擁槍獲交保，過年前再涉槍、毒，出現在高雄市刑大附近的電玩店落網。記者林保光／翻攝
警方在洪姓男子車上及租處，查獲4枝長、短槍及毒品。記者林保光／攝影
警方在洪姓男子車上及租處，查獲4枝長、短槍及毒品。記者林保光／攝影
警方在洪姓男子車上查獲槍械。記者林保光／翻攝
警方在洪姓男子車上查獲槍械。記者林保光／翻攝

高雄市 毒品

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