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男子偷機車欲南返高雄 南警1小時後迅速破案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

40歲李姓男子昨天從高雄到台南訪友後，準備搭乘客運返回高雄，途中步行途經歸仁區中山路2段前看見某重機車停放路旁且鑰匙未取下，見四下無人涉嫌下手行竊騎離。胡姓被害人中午發現機車遭竊報案，台南市警二分局警員看到通報案後1小時後在大同路二段與國民路口將被害人機車尋回並逮獲李嫌法辦。

南門派出所警員吳宗懋、鄭育昇，當時在所內執勤看見此通報，立即細心開啟警政系統輔助監視器過濾查詢，發現該步機車往市區移動，昨天中午12點50分查知將進入中西區後，多名員警立即緊急出勤，奔赴府前路、大同路段四處搜尋。

警方最後在大同路二段與國民路口發現李嫌騎乘該行竊得手機車正停等紅燈，左右包夾將其攔下並確認贓車後，帶回調查，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

李為警查獲時，她一路朝台17線方向騎乘準備南下高雄，胡姓被害女子接獲員警通知前來領取遭竊機車時，也直說買個午餐一時疏忽未取下鑰匙竟遭人騎走平日上班之代步工具；也對員警僅用1個多小時即尋獲並逮捕竊嫌偵辦能力再三感謝稱讚，事後並於「台南大小事」等社群來發文感謝。

李姓男子涉嫌偷機車，台南警方接獲通報後1個多小時查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子涉嫌偷機車，台南警方接獲通報後1個多小時查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

贓車 竊盜

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