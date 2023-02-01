影／衝入火場救人 消防員反遭逃逸移工推倒
今天早上6點多，台中市豐原區鎌村路一棟3樓鐵皮加蓋透天厝失火，消防員撲滅火勢並衝入火場要救出一名男移工，但移工蓄意將謝姓消防員推倒在地，更拒絕就醫。警方查緝身分，確認為34歲童姓越南籍逃逸移工，已帶回保護管束。
今天早上6點28分，台中市消防局接獲豐原區鐮村路465巷一棟3樓鐵皮加蓋透天火警，2樓冒出濃煙，由於2樓陽台有一位待救民眾，消防局派遣豐原、豐南及潭子分隊，出動消防車9輛、救護車1輛、人員27名，由豐南分隊小隊長方鴻智帶隊前往搶救，第一大隊黃凱偉組長前往指揮。
火勢半小時內撲滅，燃燒床墊約3平方公尺，消防員在2樓搶救火勢人命搜索行動時，謝姓與許姓消防員發現一名男移工受困，要將移工救出時，移工卻蓄意推擠倒地，導致謝姓消防員尾椎疼痛，隨後由其他消防員合力將移工強行帶到1樓安全處。
豐南消防分隊表示，該移工救出後情緒激動，拒絕評估送醫，後續由員警強制保護管束帶回所內。
豐原警分局清查，男子為34歲童姓越南籍逃逸移工，警方帶回保護管束並通知通譯與房東到場，後續將送移民署遣返回國。
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