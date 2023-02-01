台南市砂石車機車相撞 女騎士重傷命危送醫

台南市東區北門路二段、公園南路口，今天清晨9點多發生砂石車和機車相撞車禍，機車卡在砂石車左側車頭，女騎士一度被壓在車底，經消防人具搶救後將她救出脫困，女騎士重傷沒有呼吸心跳，命危送醫。警方說，車禍發生真正原因和肇事相關責任，警方正在調查釐清。

台南市消防局救災救護中心今天清晨9點7分接獲民眾報案，位於台南市東區北門路二段、公園南路口，有砂石車撞機車，女騎士還卡在砂石車下，消防分隊接獲報案到場搶救，動用破壞器材花了20多分鐘將女騎士救出脫困，女騎士當 腹部腫脹 雙腿開放性骨折，現場沒有呼吸心跳，緊急實施心肺復甦術急救。