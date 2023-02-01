影／男開車闖台中港自撞火燒車 被救出沒燒傷但到院後趁機溜了

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聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

64歲鄭姓男子昨晚開車闖人台中港管制區，自撞紐澤西護欄，人被救出後轎車起火全面燃燒，他全身多處擦挫傷，胸痛，意識清楚，至於為何開車闖商港管制區，仍由港警調查中。

台中港務警察總隊昨晚8點獲報，有民眾開車行駛管制站自動化車道，經警方制止不聽並闖入商港管制區，後於南橫二路圓環處自撞紐澤西護欄。

港警總隊員警到場後，立即將車內男子拉出車外，頓時發生火燒車，現場火勢猛烈一度危急，消防隊派遣消防車到場滅火，並將64歲鄭姓男子送到梧棲童綜合醫院治療。

鄭男晚間8點41分到院，意識清楚，自稱大腿疼痛及胸痛，檢查出他全身多處擦挫傷，他不斷喊胸痛，治療期間，晚間10點左右，趁醫護忙碌時自行拔除點滴，未經醫囑同意自行離院。警方採取相關偵蒐作為，已查知駕駛人身分，調查他規避檢查的原因。

鄭姓男子昨晚開車闖台中港管制區自撞獲救，火燒車前被拉出沒燒燙傷。圖／台中港務消防隊提供
鄭姓男子昨晚開車闖台中港管制區自撞獲救，火燒車前被拉出沒燒燙傷。圖／台中港務消防隊提供
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鄭姓男子昨晚開車闖台中港管制區自撞獲救，火燒車前被拉出沒燒燙傷。圖／台中港務消防隊提供
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