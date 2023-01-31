吃到一半燒起來！ 戰醬燒肉新莊店急疏散17客人、5員工送醫
新北市新莊區新泰路的「戰醬燒肉新莊店」，今晚6時許傳出火警，廚房抽油煙機突然竄出火舌，消防局獲報趕抵，立刻出水灌救，協助疏散店內17名顧客，火勢撲滅後，共有5名員工輕傷或吸入煙氣，預防性送醫。
據了解，火警發生在晚間6時許用餐時段，燒肉店後方廚房抽油煙機管線突然竄出火舌，員工緊急拿滅火器嘗試滅火，並引導用餐顧客疏散，由於新莊消防分隊距離不遠，獲報趕抵迅速協助疏散、20分鐘內撲滅火勢。
最後有3男、2女共5名員工送醫，其中18歲吳姓女員工中指輕微燒燙傷，送輔大醫院，20歲張男、24歲王男、25歲邱女、46歲洪男吸入煙氣，預防性送至衛福部台北醫院觀察。
消防人員初估燃燒面積約10平方公尺，燒毀爐具及抽油煙機，確切起火原因尚待進一步鑑識調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言