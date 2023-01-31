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吃到一半燒起來！ 戰醬燒肉新莊店急疏散17客人、5員工送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區新泰路的「戰醬燒肉新莊店」，今晚6時許傳出火警，廚房抽油煙機突然竄出火舌，消防局獲報趕抵，立刻出水灌救，協助疏散店內17名顧客，火勢撲滅後，共有5名員工輕傷或吸入煙氣，預防性送醫。

據了解，火警發生在晚間6時許用餐時段，燒肉店後方廚房抽油煙機管線突然竄出火舌，員工緊急拿滅火器嘗試滅火，並引導用餐顧客疏散，由於新莊消防分隊距離不遠，獲報趕抵迅速協助疏散、20分鐘內撲滅火勢。

最後有3男、2女共5名員工送醫，其中18歲吳姓女員工中指輕微燒燙傷，送輔大醫院，20歲張男、24歲王男、25歲邱女、46歲洪男吸入煙氣，預防性送至衛福部台北醫院觀察。

消防人員初估燃燒面積約10平方公尺，燒毀爐具及抽油煙機，確切起火原因尚待進一步鑑識調查釐清。

戰醬燒肉新莊店今晚6時許傳出火警，消防局趕抵迅速撲滅火勢，共疏散17名用餐顧客，另有5名員工輕傷或吸入煙氣送醫。記者林昭彰／翻攝
戰醬燒肉新莊店今晚6時許傳出火警，消防局趕抵迅速撲滅火勢，共疏散17名用餐顧客，另有5名員工輕傷或吸入煙氣送醫。記者林昭彰／翻攝
戰醬燒肉新莊店今晚6時許傳出火警，消防局趕抵迅速撲滅火勢，共疏散17名用餐顧客，另有5名員工輕傷或吸入煙氣送醫。記者林昭彰／翻攝
戰醬燒肉新莊店今晚6時許傳出火警，消防局趕抵迅速撲滅火勢，共疏散17名用餐顧客，另有5名員工輕傷或吸入煙氣送醫。記者林昭彰／翻攝

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