汐止BMW男酒駕撞死6旬婦 稱「沒看到路上有人」獲10萬交保

55歲賴姓男子昨天晚上7點多，酒後開BMW轎車行經新北市汐止區汐平路一段，卻高速逆向行駛，狠撞正在過馬路的69歲蘇姓婦人，婦人被撞飛數公尺，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。賴男酒測值每公升達0.57毫克，被依過失致死、公共危險罪嫌移送法辦，檢方訊後10萬元交保。

當時死者跟兒子、媳婦、孫女等四人，要去對面的土地公廟參拜，兒子先帶著孫女穿越馬路，至廟旁的白色休旅車拿取東西，而死者則拎著供品過馬路，媳婦隨後跟上，沒想到不到3公尺的路程遇上死劫，蘇婦走到一半，遭BMW轎車撞上，送醫身亡。兒子、媳婦、孫女3人全程目睹。

賴男闖禍後，頻說「沒看到路上有人」，警詢時稱，下班至朋友住家喝酒，僥倖心態認為「路程不到5分鐘」開車返家，沒想到發生憾事，被依過失致死、公共危險罪嫌移送法辦，檢方訊後以10萬元交保。

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