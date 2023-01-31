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汐止BMW男酒駕撞死6旬婦 稱「沒看到路上有人」獲10萬交保

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

55歲賴姓男子昨天晚上7點多，酒後開BMW轎車行經新北市汐止區汐平路一段，卻高速逆向行駛，狠撞正在過馬路的69歲蘇姓婦人，婦人被撞飛數公尺，當場沒了呼吸心跳，送醫不治。賴男酒測值每公升達0.57毫克，被依過失致死、公共危險罪嫌移送法辦，檢方訊後10萬元交保。

當時死者跟兒子媳婦、孫女等四人，要去對面的土地公廟參拜，兒子先帶著孫女穿越馬路，至廟旁的白色休旅車拿取東西，而死者則拎著供品過馬路，媳婦隨後跟上，沒想到不到3公尺的路程遇上死劫，蘇婦走到一半，遭BMW轎車撞上，送醫身亡。兒子、媳婦、孫女3人全程目睹。

賴男闖禍後，頻說「沒看到路上有人」，警詢時稱，下班至朋友住家喝酒，僥倖心態認為「路程不到5分鐘」開車返家，沒想到發生憾事，被依過失致死、公共危險罪嫌移送法辦，檢方訊後以10萬元交保。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

死者兒子、媳婦、孫女等3人目擊撞擊經過，兒子無法置信，跪下禱告。記者翁至成／翻攝
死者兒子、媳婦、孫女等3人目擊撞擊經過，兒子無法置信，跪下禱告。記者翁至成／翻攝
新北市賴姓男子昨天晚上7點多，酒後開BMW轎車要回家，撞死過馬路的69歲婦人，引擎蓋不堪撞擊明顯毀損。記者翁至成／翻攝
新北市賴姓男子昨天晚上7點多，酒後開BMW轎車要回家，撞死過馬路的69歲婦人，引擎蓋不堪撞擊明顯毀損。記者翁至成／翻攝
新北市賴姓男子昨天晚上7點多，酒後開BMW轎車要回家，撞死過馬路的69歲婦人，引擎蓋不堪撞擊明顯毀損。記者翁至成／翻攝
新北市賴姓男子昨天晚上7點多，酒後開BMW轎車要回家，撞死過馬路的69歲婦人，引擎蓋不堪撞擊明顯毀損。記者翁至成／翻攝
新北市賴姓男子昨天晚上7點多，酒後開BMW轎車要回家，撞死過馬路的69歲婦人，引擎蓋不堪撞擊明顯毀損。記者翁至成／翻攝
新北市賴姓男子昨天晚上7點多，酒後開BMW轎車要回家，撞死過馬路的69歲婦人，引擎蓋不堪撞擊明顯毀損。記者翁至成／翻攝

兒子 媳婦 BMW 酒駕

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