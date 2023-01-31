影／台中北區5車連環撞 肇事計程車司機：車子爆衝

台中市北區中清路一段在今天下午4時許，發生一起5車連環撞的車禍，造成1人受傷，經調閱監視器發現，肇事的計程車行經該處時，未保持安全距離，撞上前方停等紅燈的4輛車，肇事司機辯稱，當時車子突然爆衝，詳細案發經過有待後續調查。

第二警分局調查，林姓男子（68歲）在今天下午4時許，駕駛計程車沿北區中清路往忠明路行駛，行經事故地點，與同向停等紅燈的鄭姓男子的貨車、張姓男子的租賃車、吳姓男子的轎車、鄭姓男子的租賃車碰撞。

車禍造成張姓男子頭部外傷送醫，救護車送往中國醫藥大學附設醫院就醫；其餘駕駛人沒有受傷；另經警方對5車駕駛施以酒精濃度測試，駕駛人都無飲酒情事。

肇事的林姓男子辯稱，當時因為計程車突然爆衝才會釀禍，詳細的肇事原因有待交大事故組分析。