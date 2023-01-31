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曾看診摸人妻胸部 密醫重起爐灶又被逮

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市五股區吳姓密醫，曾在看診時揉壓人妻胸部挨告；吳去年重起爐灶，沒有醫師執照行醫，再遭民眾檢舉，新北地檢署日前指揮新北市刑大搜索偵辦，查扣大量中藥粉、醫療用品，檢方訊後3萬元交保。

新北市刑大指出，36歲吳男2021年11月曾遭蘆洲警方依違反醫師法送辦，不到3個月又重起爐灶，2022年1月在住家替病人看診，他透過婆婆媽媽口耳相傳方式攬客，每次收費300至1000元，期間不斷有人爆料他沒有醫師資格，他仍開業看診。

新北地檢署去年底交查新北市刑大偵辦，本月初持票至吳男住處搜索，查扣大量中藥粉及醫療用品，警詢後依違反醫師法送辦。

據了解，吳男從中國某中醫大學畢業，返台執業看診，但他根本沒通過國家高等考試，無合法醫師資格，屬無照行醫，2021年11月遭查獲送辦，新北地院去年9月判他6月徒刑、併科30萬罰金，全案上訴中。

吳不僅涉犯醫師法，還曾在有圍簾診間，要求一名婦人將上衣掀起露出內衣，趁隙把手伸入內衣揉壓，甚至還要被害人脫掉內衣，涉犯妨害性自主，被判處6月徒刑，同樣上訴中。

警方呼籲勿聽信不具醫師資格人員說法或治療，辨識合格醫療機構有「二要」，一是場所要懸掛開業執照，二是醫事人員要配戴醫師、護理師執業執照。若有疑慮，民眾可以至衛生福利部網站，查詢是否為合格醫療機構。

新北市刑大日前逮捕吳姓密醫，檢方訊後3萬元交保。記者翁至成／翻攝
新北市刑大日前逮捕吳姓密醫，檢方訊後3萬元交保。記者翁至成／翻攝
新北市刑大至吳姓密醫住處搜索，查扣大量中藥粉、醫療用品等證物。記者翁至成／翻攝
新北市刑大至吳姓密醫住處搜索，查扣大量中藥粉、醫療用品等證物。記者翁至成／翻攝
警方至吳姓密醫住處搜索，查扣大量中藥粉、醫療用品等證物。記者翁至成／翻攝
警方至吳姓密醫住處搜索，查扣大量中藥粉、醫療用品等證物。記者翁至成／翻攝

醫師 中藥

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