影／1家5口一氧化碳中毒救援影像曝光 提醒民眾防範
基隆市暖暖區有戶人家使用熱水器，造成1大4小一氧化碳中毒，媽媽和1歲多男嬰已意識模糊，送醫後脫險。消防局提醒民眾注意使用熱水器安全，只要察覺發生一氧化碳中毒，不論輕重應迅速通風，並立即撥打119報案，以免延誤搶救時機。
基隆市前晚發生住戶一氧化碳中毒事件，共有4名小朋友跟1名大人送醫脫險。基隆市長謝國樑昨天前往三總基隆分院探視，得知5人經過高壓氧治療已無大礙，鬆了一口氣，呼籲市民使用熱水器，一定要注意通風等安全事項。
謝國樑說，這次及時發現並求救送醫，可以說是不幸中的大幸，感謝消防局非常有效率的救護，醫院的治療和暖暖區公所等單位協助。謝除了致贈慰問金，昨天還準備玩具跟衣服送小朋友們壓壓驚，並指示消防局與暖暖區公所協助改裝具有強制排氣功能的熱水器。
消防局長陳龍輝說，這戶人家的傳統熱水器設置在陽台，陽台有加裝窗戶，雖然有打開一點點，但因又有吊掛衣服，也會影響通風，當使用熱水器的時間較長，就可能讓一氧化碳滯留室內，導致意外發生。
消防局分析歷年基隆市一氧化碳中毒案件，主要原因為陽台加蓋、熱水器安裝室內或浴室內、未選擇正確熱水器型式，在使用熱水器等燃氣器具時，因燃燒不完全產生一氧化碳，造成一氧化碳中毒。
消防局說，一氧化碳無色、無臭、無味，對眼睛、皮膚也沒有刺激性，很容易不知不覺就發生中毒意外。初期癥狀為頭痛、頭暈、嘔吐及腹瀉，中度者會出現心跳加速、呼吸急促、暈厥等情形，嚴重者會發生呼吸衰竭、甚至死亡，提醒民眾注意防範。
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