男大生半夜車遊驚睹汽車火災 警消難辨焦屍身分

南投縣魚池鄉台21線72公里有應公廟前，4名騎機車夜遊的男大生，驚見一起火燒車焦屍命案，警消到場經過一番搶救過後，火勢終於得到控制，然而更令人震驚的是，小客車駕駛座竟發現一具無名焦屍，集集分局以車追人，發生游姓車主是南投集集人，目前住居地車籍在雲林，已通知家屬到場辨認。

集分局長黃王鍵表示，這起火燒車無名男屍案，已通知游姓車主家屬到場辨識，但由於大體已碳化，連家屬都難以辨認身分，警方已向檢方申請報驗，未來可能將先解剖了解死因。

南投消防局表示，4名騎機車夜遊的男大生，今天凌晨4時左右，途經南投縣魚池鄉台21線72公里有應公廟前，發現1台歐系進口小轎車正冒著熊熊大火，伴隨著濃密亂竄的黑煙，雖相距不到10公尺，仍無法辨識車內是否有人員受困。驚嚇之餘立刻通報119請求消防隊前往搶救。

經消防局日月潭分隊獲報後，出動消防車及救護車，同時水里分隊支援水箱車，抵達現場時小客車火勢猛烈持續冒出大量火煙，警消人員立即部署水線灌救，由於經過大火長時間的摧殘，已露出多處白骨，殘缺的肢體令現場身經百戰的消防員也無從辨別死者的年齡及性別，現場相當怵目驚心。

南投消防局指出，目前從且車旁遺留下的酒瓶及炭盆遺跡，將進一步追查火災的起因，後續將封鎖現場並全權交由警方鑑識人員偕同火災原因調查單位釐清。