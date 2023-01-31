111年達5.7億元 新北警攔阻詐騙總金額創新高

新北市警察局指出，去年攔阻5.7億元詐金，創新北市歷年最高。其中為查緝詐騙集團，警方特地喬裝成賣場員工，埋伏2天後順利查獲面交的劉姓車手，並將持續向上溯源偵辦。

新北市今年首次治安會報今天舉行，會中並頒贈獎項給121名阻詐有功人員。新北市警察局表示，國泰世華新泰分行蔡姓行員去年12月間發現銀行自動櫃員機（ATM）有2名可疑人士持續提領多筆金額，當下覺得2人極可能是提領車手，立即通報警方，並記下犯嫌車輛提供警方查證。

新北市警察局指出，警方獲訊後迅速逮捕2名車手，且查獲新台幣1618萬餘元現金，當時千萬現金已塞爆犯嫌行李箱；另查獲6本銀行存摺、5張提款卡與3支手機等證物，後續持續向上溯源偵辦。

另外，32歲鄭姓男子去年12月間接獲自稱某居家修繕工具與材料販賣連鎖店人員來電，指稱因訂單錯誤，要求鄭男透過網路匯款、並把提款卡放到家樂福密碼鎖櫃才能解除訂單，鄭男因此遭騙取4萬4000元。

鄭男報案後，警方原打算在家樂福埋伏，但考量賣場人來人往，如果在定點徘徊可能會讓犯嫌察覺異狀，協調家樂福經理讓警方喬裝成賣場工作人員，經埋伏2天後，18日下午順利查獲面交的劉姓車手，並起獲1張提款卡、2封信封袋與1支智慧型手機，此案依詐欺罪嫌移請偵辦，後續也將持續向上溯源偵辦。

會中，新北市長侯友宜指出，今年重點除了全力壓制所有刑案，更注重打擊詐騙犯罪集團，不只要鎖定犯罪集團金流，更要將從車手到幕後聯繫以及指使者全面瓦解。

新北市政府警察局長廖訓誠表示，新北警方去年攔阻5.7億元詐金，比民國110年攔阻的2億3千餘萬元成果大幅提升，呼籲民眾應對推陳出新的詐騙手法保持警惕，如果有疑慮，請立即撥打165或110，切勿交付財物，避免落入詐騙陷阱。