影／桃園男街邊與友爭執 見警竟誤認遭出賣揍對方一拳後逃逸

桃園市桃園區昨上午有兩男在路邊吵架，其中一名萬姓男子見警方到場，打了朋友一拳後拔腿就跑，後來仍被逮，警方一問才知，原來萬因毒品案被通緝，以為被出賣才會動手，全案依法解送歸案。

桃園警分局同安派出所昨天上午10時許接獲民眾報案，稱桃園區五福七街上有兩名男子在爭執，影響街坊安寧，員警獲報後立即趕往處理。

員警抵達後，由巷口朝向內走去，這時兩名男子仍原地吵架，但其中一名萬姓男子（26歲）見員警由巷口走來，卻突然一拳朝友人右眼揍去，由於對方戴眼鏡，讓他痛得倒地，萬男隨後飛奔逃逸。

員警見狀馬上尾隨追緝，追逐了約100公尺後，將躲在巷弄中的萬男揪出來，查出他因涉毒品案未到案執行，已遭發布通緝；萬辯稱，自己和朋友因債務問題起糾紛，見到員警以為被對方出賣，於是先給他一拳再逃跑。