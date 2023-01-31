泰達幣已成詐團洗錢工具 警方依詐欺案追辦
馮姓女子昨天在高鐵左營站，與羅姓男子交易虛擬貨幣「泰達幣（USDT）」，對方卻趁機「尿遁」，與同夥許姓男子搭計程車逃逸，馮女平白損失28萬餘枚泰達幣，折合新台幣約900萬元。高雄市刑警大隊長鄢志豪指出，泰達幣是加密貨幣，已成為詐騙集團洗錢工具。
據了解，詐騙集團原本以人頭帳戶洗錢，但要找人頭帳戶洗錢風險高，便一再要利用其他管道洗錢，趁2013年虛擬貨幣「比特幣（BTC）」的價格不斷上揚，便騙人向幣商購買比特幣，由幣商將比特幣存入指定的電子錢包，令詐騙得來的贓款透過虛擬貨幣的交易「漂白」。
高雄市刑警大隊長鄢志豪表示，由於比特幣價格波動大，有可能一天就暴跌30％，詐騙集團因騙來的錢可能一夜就掉了三成，約2017年出現泰達幣以後，因為泰達幣是加密貨幣，1枚泰達幣的價值約等同1美元，幣值相對穩定，不會暴漲暴跌，如今已成為詐騙集團的洗錢工具。
馮姓女子昨天受騙28萬多枚泰達幣，幣值若以美金計算，因此受騙金額才折合新台幣約900萬元。但由於泰達幣在國內不是法定通用貨幣，查辦法源出現爭論。
2000年代左右線上遊戲興起，玩家玩「天堂」線上遊戲，遊戲中的貨幣稱「天幣」，當年就有不少玩家因天幣被偷或寶物被竊，向警方報「竊案」，當時許多老員警不曾玩過線上遊戲，遊戲公司又執意要玩家須報警，員警還直認為遇到「空仔」不受理案件。
但後來玩家愈來愈多人「遇竊」，無法源依據，警方才以刑法第339條之3「意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法將虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備，製作財產權之得喪、變更紀錄，而取得他人財產」查辦。
直到2001年11月法務部函釋，認為線上遊戲帳號角色及寶物資料，帳號所有人有電磁紀錄支配權，與現實世界財物並無不同，為保護帳號所有人，可依竊盜罪或詐欺罪處理。警方對馮女的遭遇，認為涉案人的犯案動機應為了騙她的泰達幣，才以詐欺案追查全案。
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