墾丁大街遊客倒地OHCA 民眾衝派出所拿AED竟壞了

心肺復甦術CPR及自動體外心臟電擊去顫器AED，可提高OHCA（到醫院前無生命跡象）患者生存率，年初五晚上的屏東墾丁大街，有名男遊客突因心肌梗塞倒地且無呼吸心跳，有熱心民眾衝到墾丁派出所拿AED，使用時竟發現沒電，眾人直呼太離譜，幸好有名護理師女遊客當場CPR，從鬼門關前救了回來；警方說，該組AED是廠商8年前捐贈放置派出所大門旁，從未用過，因非警方財產，只能呼籲廠商定期檢查功能、更換零件， 避免急用時再發生。

年初五晚上8時許，墾丁大街滿是逛街人潮，突然有名男遊客在距離派出所不到百公尺遠處倒地，包括員警及護理師背景的女遊客立刻上前急救，發現已無呼吸心跳，當地攤商想起墾丁派出所前有多年前廠商捐贈放置的AED，沒想到使用竟然沒電損，讓協助的遊客大罵離譜，還好護理師女遊客持續CPR，救護人員趕到後接手，患者到院前恢復呼吸心跳，焦急的家屬直喊謝。

恆春警方說，該組AED是廠商8年前捐贈放置派出所大門旁，非警方裝備，廠商多年前曾派人來檢查，說部分設備有使用年限要更換，因非登錄的警方財產，且報價高達4萬多元，故未答應更換，之後就一直擺著，從未使用過，沒想到緊急要用時，意沒電無法使用，事後已收回倉庫，並貼上已損壞告示；也呼籲廠商主動定期檢查功能、更換零件，避免急用時再發生，壞了當初捐贈救人的美意。

墾丁大街管理委員會主委曾春惠表示，該組AED因未使用過加上非警方裝備，大家都不知道已經失去功能，這次緊急需派上用場卻沒用；雖然後來知道大街前後端有設置，但大街中段逛街人潮最多，人潮擁擠時恐來不及支援，將向官方爭取在中段設置維護，以免發生類似意外時乾著急，也提升墾丁觀光形象。