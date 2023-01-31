展售「遮牌器」遭撻伐車行惱羞反嗆網友 警：請監理站檢驗

新北市樹林區某二手車行日前在臉書上傳影片販售「電動遮牌器」，強調是「檢舉魔人剋星」，結果業者遭撻伐還留言跟網友嗆聲。對此，樹林警方表示，按現行法規不許安裝，但販賣無法可管，將函請監理站針對該車通知臨時檢驗。

根據臉書「記者新聞網」昨天發文稱有民眾投訴，樹林區某二手進口車行在臉書公然販售遙控電動遮牌器，強調「檢舉魔人剋星來了，能隨時隨地遙控擋住你車牌神器來了，能為你省下罰單，厲害的黑科技。」等語。

有網友認為安裝此物違法，並用諷刺、質疑的口吻留言發問，引發業者惱羞成怒，連番留言反嗆：「裝不裝是你的決定」、「好好跟你的精神科醫師談談」、「少在這給我哭夭靠背」、「自己有病就吃藥」。