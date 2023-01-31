聽新聞
test
0:00 / 0:00
展售「遮牌器」遭撻伐車行惱羞反嗆網友 警：請監理站檢驗
新北市樹林區某二手車行日前在臉書上傳影片販售「電動遮牌器」，強調是「檢舉魔人剋星」，結果業者遭撻伐還留言跟網友嗆聲。對此，樹林警方表示，按現行法規不許安裝，但販賣無法可管，將函請監理站針對該車通知臨時檢驗。
根據臉書「記者新聞網」昨天發文稱有民眾投訴，樹林區某二手進口車行在臉書公然販售遙控電動遮牌器，強調「檢舉魔人剋星來了，能隨時隨地遙控擋住你車牌神器來了，能為你省下罰單，厲害的黑科技。」等語。
有網友認為安裝此物違法，並用諷刺、質疑的口吻留言發問，引發業者惱羞成怒，連番留言反嗆：「裝不裝是你的決定」、「好好跟你的精神科醫師談談」、「少在這給我哭夭靠背」、「自己有病就吃藥」。
針對此事，樹林警分局交通組長傅國超說明，依照道路交通管理處罰條例第13條規定，汽車行駛於道路時，若以安裝其他器具的方式，使牌照不能辨識，警方可開罰2400元至4800元罰鍰，並責令換領牌照或改正。由於該車行示範影片中的賓士GLK350休旅車有露出車號，警方將函請監理站針對該車通知臨時檢驗，依法處置，以導正駕駛人行為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言