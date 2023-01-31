快訊

公布口罩鬆綁？陳建仁視察指揮中心 3點半開臨時記者會

漲聲又響起！ 5家「Buffet餐廳」2月1日起統統漲價 荷包縮水了

何時領現金6000元？ 陳建仁：經沙盤推演最快「這時間」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

展售「遮牌器」遭撻伐車行惱羞反嗆網友 警：請監理站檢驗

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區某二手車行日前在臉書上傳影片販售「電動遮牌器」，強調是「檢舉魔人剋星」，結果業者遭撻伐還留言跟網友嗆聲。對此，樹林警方表示，按現行法規不許安裝，但販賣無法可管，將函請監理站針對該車通知臨時檢驗。

根據臉書「記者新聞網」昨天發文稱有民眾投訴，樹林區某二手進口車行在臉書公然販售遙控電動遮牌器，強調「檢舉魔人剋星來了，能隨時隨地遙控擋住你車牌神器來了，能為你省下罰單，厲害的黑科技。」等語。

有網友認為安裝此物違法，並用諷刺、質疑的口吻留言發問，引發業者惱羞成怒，連番留言反嗆：「裝不裝是你的決定」、「好好跟你的精神科醫師談談」、「少在這給我哭夭靠背」、「自己有病就吃藥」。

針對此事，樹林警分局交通組長傅國超說明，依照道路交通管理處罰條例第13條規定，汽車行駛於道路時，若以安裝其他器具的方式，使牌照不能辨識，警方可開罰2400元至4800元罰鍰，並責令換領牌照或改正。由於該車行示範影片中的賓士GLK350休旅車有露出車號，警方將函請監理站針對該車通知臨時檢驗，依法處置，以導正駕駛人行為。

樹林區某二手車行在臉書展售電動遮牌器遭網友撻伐，惱羞成怒連番留言反嗆：「有病就吃藥」。圖／翻攝車行臉書
樹林區某二手車行在臉書展售電動遮牌器遭網友撻伐，惱羞成怒連番留言反嗆：「有病就吃藥」。圖／翻攝車行臉書
樹林區某二手車行在臉書貼出影片展售遙控電動遮牌器。圖／翻攝記者爆料網
樹林區某二手車行在臉書貼出影片展售遙控電動遮牌器。圖／翻攝記者爆料網
樹林區某二手車行在臉書展售電動遮牌器遭網友撻伐，惱羞成怒連番留言反嗆：「有病就吃藥」。圖／翻攝車行臉書
樹林區某二手車行在臉書展售電動遮牌器遭網友撻伐，惱羞成怒連番留言反嗆：「有病就吃藥」。圖／翻攝車行臉書

監理站

延伸閱讀

春節屏東小黃運費加價50元 監理站查打未按表計費者

白牌車違規載客3人賺100元 苗栗監理站處罰10萬元

新北首例公保地解編 樹林區「文中三」拔頭籌

影／大重機改管聲激似工地打石機 警東區稽查抓5違規車

相關新聞

展售「遮牌器」遭撻伐車行惱羞反嗆網友 警：請監理站檢驗

新北市樹林區某二手車行日前在臉書上傳影片販售「電動遮牌器」，強調是「檢舉魔人剋星」，結果業者遭撻伐還留言跟網友嗆聲。對此...

桃園「行人地獄」引爆日網友熱議 警：去年已開罰

桃園市一名72歲婦人去年11月過馬路，差點被未禮讓的貨車撞上，踉蹌跌坐在地受傷，影片被日本網友PO網引發熱議；對此桃園警...

水鹿穿越馬路被轎車撞飛慘死 駕駛未下車查看直接逃逸

彰化縣彰化市彰南路4段凌晨發生車禍，一頭水鹿疑似穿越馬路時被轎車撞飛，現場遺留多塊汽車玻璃碎片，警方調閱路口監視器畫面，...

租屋遇到「假房東」！正妹繳了租金、押金卻遭放鴿子

高雄25歲吳姓女子在三民區找到租屋處，確認「屋主」要承租後，預繳押金跟3個月房租，結果要搬入時，「屋主」卻以各種理由推託...

泰達幣已成詐團洗錢工具 警方依詐欺案追辦

馮姓女子昨天在高鐵左營站，與羅姓男子交易虛擬貨幣「泰達幣（USDT）」，對方卻趁機「尿遁」，與同夥許姓男子搭計程車逃逸，...

墾丁大街遊客倒地OHCA 民眾衝派出所拿AED竟壞了

心肺復甦術CPR及自動體外心臟電擊去顫器AED，可提高OHCA（到醫院前無生命跡象）患者生存率，年初五晚上的屏東墾丁大街...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。