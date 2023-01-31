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新北密醫無照看診還性騷遭判刑 重起爐灶再被逮

中央社／ 新北31日電

新北五股36歲吳姓男子於民國110年無照看診還性騷擾女病患，遭新北地方法院判刑，他去年在住家重起爐灶、替人看診，還開立成分不明中藥粉供病患服用，新北警方近日逮人送辦。

檢警獲報，吳男具有中國某中醫大學學位，畢業後返台執業看診，不過因為他在台灣未通過國家高等考試，無合法醫師資格，民國110年11月即因無照看診與性騷擾病患遭移送法辦，去年遭新北地方法院判刑，可上訴。

檢警另獲報，吳男去年1月起重起爐灶，不但在住所替人看診，還開立成分不明中藥粉供病患服用，每次看診收費新台幣300元至1000元不等金額當報酬，即使已被踢爆沒有醫師資格，求診民眾仍是絡繹不絕。

新北地方檢察署日前指揮新北市政府警察局刑事警察大隊偵辦，警方蒐證後到吳男住所搜索，查扣大量中藥粉及醫療用品，並依違反醫師法送辦。

新北市政府警察局呼籲，辨識合格醫療機構有「二要」，一是場所要懸掛開業執照，二是醫事人員要配戴醫師、護理師執業執照，如果有疑慮，民眾也可以到衛生福利部網站，查詢是否為合格醫療機構。

醫師 警察

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