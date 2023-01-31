這所警分局不一樣！設計理念從衙門變社區安全中心

高雄市政府向中央爭取及編列4億元新建的「新鳳山分局」，預計今年3月可完工取得使用執照，白色的大樓建築一點兒也不像警察局。新工處表示，設計理念上從類似「衙門」的角色，轉變成扮演保母的「社區安全中心」，擺脫威嚴姿態，不抬高主體建築、不設置迎賓迴車道，縮小警民之間的距離。

原警察局鳳山分局廳舍使用已超過40年，面臨老舊建物耐震性及硬體設備不足等窘境，而鳳山區人口為高雄之最，警務繁重，辦公空間早已不敷使用，所以選定文龍東路上與熱帶園藝試驗所為鄰，新建地下2層、地上8層建築物，由工務局新建工程處負責興建督導。

新工處指出，新鳳山分局辦公大樓為符合現代警察新形象，已逐漸由以前的「管制與懲處」邁向服務與照顧。外觀以白色系輕巧明亮的設計，減少建築量體壓迫感，擺脫昔日威嚴姿態，讓民眾感到親切友好，淺色系立面減少日射熱，對於生態綠建築也產生重大的效益。

新鳳山分局採用多層次退縮規畫，摒棄以往警察局的設計慣例，不抬高主體建築、不設置迎賓迴車道，讓分局直接迎向在地居民，縮小警民距離，更進一步連結民眾與警察的日常生活。並藉由量體退縮營造立面層次，增加空間通風採光效果，並且營造出屬於警局的「內埕」。

「新鳳山分局將成為高雄特色新『警』點。」新工處說，建築物進一步採用高雄厝深陽台設計，導入垂直立體綠化，藉由錯層植栽配置，創造街廓綠意景觀，與既有綠意串連，於建築立面臨路一側進行綠化，提升環境品質，創造街廓綠意景觀，與既有緊鄰鳳山熱帶園藝試驗所綠意串連，不但有助於提升城市景觀，也可讓警察同仁的辦公環境彷彿置身於公園之中。