機車與小貨車路口相撞 6旬婦倒在水溝傷重不治

花蓮壽豐鄉昨天發生死亡車禍，一名60歲陳姓婦人騎普通重型機車，與小貨車在路口相撞，疑似撞擊力道大，整輛小貨車與機車卡進路旁的水溝，陳婦更被車輛壓在水溝裡。經過警消、民眾協助婦人脫困，命危送往慈濟醫院急救，仍於今天宣告傷重不治。

據警方調查，昨天下午5點8分，壽豐鄉豐裡村仁愛街與無名路口發生一起交通事故，60歲陳姓婦人騎乘普通重機車，沿無名路東往西方向行駛，27歲江姓男子開著小貨車，沿仁愛街南往北方向行駛，兩車於路口撞擊。

聽見「碰」的一聲，路過與附近居民發現小貨車與機車都卡進水溝，雜物也散落一地，且機車騎士不見人影，見情況十分危急，趕緊向警消求援。

消防局第二大隊副大隊長高子翔表示，到場發現陳婦被壓在小貨車與機車下方，整輛車則卡在水溝上。由於車輛太重，救護人員到場一時之間無法救出婦人，幸好附近的農民開來農機車，幫忙將車輛往後拉移開，才將人救出，但陳女當場無生命跡象，立即實施心肺復甦術、給藥等，並緊急送往慈濟醫院急救。