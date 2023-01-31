機車與小貨車路口相撞 6旬婦倒在水溝傷重不治
花蓮壽豐鄉昨天發生死亡車禍，一名60歲陳姓婦人騎普通重型機車，與小貨車在路口相撞，疑似撞擊力道大，整輛小貨車與機車卡進路旁的水溝，陳婦更被車輛壓在水溝裡。經過警消、民眾協助婦人脫困，命危送往慈濟醫院急救，仍於今天宣告傷重不治。
據警方調查，昨天下午5點8分，壽豐鄉豐裡村仁愛街與無名路口發生一起交通事故，60歲陳姓婦人騎乘普通重機車，沿無名路東往西方向行駛，27歲江姓男子開著小貨車，沿仁愛街南往北方向行駛，兩車於路口撞擊。
聽見「碰」的一聲，路過與附近居民發現小貨車與機車都卡進水溝，雜物也散落一地，且機車騎士不見人影，見情況十分危急，趕緊向警消求援。
消防局第二大隊副大隊長高子翔表示，到場發現陳婦被壓在小貨車與機車下方，整輛車則卡在水溝上。由於車輛太重，救護人員到場一時之間無法救出婦人，幸好附近的農民開來農機車，幫忙將車輛往後拉移開，才將人救出，但陳女當場無生命跡象，立即實施心肺復甦術、給藥等，並緊急送往慈濟醫院急救。
警方表示，這起事故造成江男擦挫傷，陳婦昏迷送醫急救，院方於今天0時38分宣告陳傷重不治；確認2人皆有合格駕照，也沒有酒駕，詳細事故原因尚待警方釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言