台東市民宅火警 男子送醫搶救不治

台東市博愛路一間民宅31日上午發生火警，報案人員稱有人在浴室放鞭炮受傷，消防人員到場在臥室救出昏迷的余姓男子，余男送醫搶救仍不治。中央社 台東市博愛路一間民宅今天上午發生火警，報案人員稱有人在浴室放鞭炮受傷，消防人員趕到現場，在臥室救出昏迷的余姓男子，經送醫搶救仍不治。

台東市博愛路民宅今天上午11時許發生火警，消防人員和義消趕往搶救，迅速將火勢撲滅，並在臥房救出遭火灼傷陷入昏迷的余男。

據現場消防和義消人員表示，民眾通報，博愛路上民宅內有人在浴室放鞭炮，引發火勢，放鞭炮的人也遭到燒傷。但鄰居接受媒體聯訪表示，沒有聽到鞭炮聲，不可能在屋內放鞭炮，可能是電線走火；不過今天上午有看到50多歲的余男疑似心情不好。

台東馬偕醫院表示，余男身體灼傷，到院時已昏迷，經搶救仍不治。台東縣消防局、台東縣警察局、台東地檢署表示，起火原因還要進一步調查。