老翁台北市區駕車迷途打轉5小時 警調監視器順利找到人
林姓老翁日前外出購物，卻因為手機沒電，加上不熟悉回家路線，過年期間在台北市區駕車打轉5小時以上，家人找不到老翁緊張報案。大安警分局警員線上警網努力協尋，最後在街頭尋獲老翁。
大安警分局安和路派出所警員張又心、蔡明洋、廖名弘、葉翊達等，日前下午13時許，見陳姓婦人（71歲）焦急報案，她說配偶林姓老翁（75歲）患失智症，自行駕車外出購物後便遲遲未歸，警方立即通報失蹤人口並調閱轄區各重要路口監視器影像，逐一過濾車輛可能行經動線。
警方獲悉老翁自行駕車外出購物，雖有攜帶手機出門，但家人嘗試撥打手機，卻都沒能取得聯繫，報案家屬心急如焚，警方動員派出所警力加強協尋，透過監視器分析辨識，傍晚18時許在復興南路一段，發現林姓老翁駕駛車輛。
員警詢問，發現老翁手機不僅沒電，還因不熟悉返家路線，才不斷駕車在市區打轉，警方將老翁接回派出所內休息並通知親友，家屬見老翁平安無恙歸來，不斷感謝警方熱心協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言