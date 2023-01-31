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老翁台北市區駕車迷途打轉5小時 警調監視器順利找到人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

林姓老翁日前外出購物，卻因為手機沒電，加上不熟悉回家路線，過年期間在台北市區駕車打轉5小時以上，家人找不到老翁緊張報案。大安警分局警員線上警網努力協尋，最後在街頭尋獲老翁。

大安警分局安和路派出所警員張又心、蔡明洋、廖名弘、葉翊達等，日前下午13時許，見陳姓婦人（71歲）焦急報案，她說配偶林姓老翁（75歲）患失智症，自行駕車外出購物後便遲遲未歸，警方立即通報失蹤人口並調閱轄區各重要路口監視器影像，逐一過濾車輛可能行經動線。

警方獲悉老翁自行駕車外出購物，雖有攜帶手機出門，但家人嘗試撥打手機，卻都沒能取得聯繫，報案家屬心急如焚，警方動員派出所警力加強協尋，透過監視器分析辨識，傍晚18時許在復興南路一段，發現林姓老翁駕駛車輛。

員警詢問，發現老翁手機不僅沒電，還因不熟悉返家路線，才不斷駕車在市區打轉，警方將老翁接回派出所內休息並通知親友，家屬見老翁平安無恙歸來，不斷感謝警方熱心協助。

林姓老翁在台北市區迷途5小時以上，大安分局安和路派出所警員廖名弘、張又心，在市區順利找到人。記者廖炳棋/翻攝
林姓老翁在台北市區迷途5小時以上，大安分局安和路派出所警員廖名弘、張又心，在市區順利找到人。記者廖炳棋/翻攝

監視器 警察 失智

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