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影／幼貓受困車底盤 台中潭北警與熱心民眾聯手救出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一隻幼貓昨天受困轎車底盤，民眾聞聲不見影，台中市潭北派出所員警與熱心民眾聯手要救幼貓，在車主同意下，汽修廠老闆拆開車底盤，順利救出幼貓。

昨天上午10點，台中市潭子區大豐路三段上有店家人員，聽到停在店外轎車底盤不停發出喵喵聲，卻不見幼貓身影，伸手觸摸也無法得知躲藏位置，報案請求警方協助。

大雅警分局潭北派出所警員柯奇祐、徐瑋成到場後，聯絡車主徐女到現場開起引擎蓋查看，發現幼貓可能是躲在車底盤，試著拍打車身，但幼貓不出來，徐女聯繫附近汽車修配廠老闆至現場查看，使用千斤頂查看底部後，汽修廠老闆說要將車底盤拆開才能救出幼貓，眾人協力下，終於將受困幼貓救出，店家也把幼貓收編。

潭北派出所副所長林錦鋒提醒民眾，開車前可先檢查車底、輕拍引擎蓋，示意小動物離開，避免行駛途中發生意外；若遇到動物受傷、車禍、虛弱、病重等情形或受困於水溝、溪床、高處等無法自行脫困離開之遊蕩犬、貓，可通報動保處動物救援案件，撥打台中市動保處電話04-23812009，或撥打1999市民一碼通。

一隻幼貓昨天受困車底盤，台中潭北警與熱心民眾聯手救出。圖／警方提供
一隻幼貓昨天受困車底盤，台中潭北警與熱心民眾聯手救出。圖／警方提供
一隻幼貓昨天受困車底盤，台中潭北警與熱心民眾聯手救出。圖／警方提供
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車主 貓咪

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