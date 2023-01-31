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影／桃園嬤過馬路遭貨車「逼退」摔倒在地 行人地獄惡名傳到日本

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桃園「行人地獄」引爆日網友熱議 警：去年已開罰

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名72歲婦人去年11月過馬路，差點被未禮讓的貨車撞上，踉蹌跌坐在地受傷，影片被日本網友PO網引發熱議；對此桃園警分局指出，警方當天有獲報，已依未禮讓行人製單舉發。

Youtube頻道「TikTokまとめ登録者1万目標」本月25日Po出這段行車紀錄畫面，下標「逼真演技讓內馬爾汗顏」，影射老婦人跌倒是演技，不過網友紛紛留言斥責貨車「明明是行人穿越道貨車卻遲踩剎車」、「如果是我祖母跌倒，會很難過」、「怎麼看都是司機的錯」。

本案發生在去年11月21日，事發後不到一周就有媒體報導。當時桃園警方調查，林姓男子當天10時59分駕駛小貨車沿桃園區和平路行駛，準備左轉中正路（往三民路方向）時，因未禮讓羅姓婦人（72歲），導致她過馬路時受驚嚇跌倒、手腳扭傷。

桃園分局今指出，員警當下獲報趕抵現場，協助傷者送醫，林男酒測值為0，針對他轉彎時未禮讓行人，已依法製單舉發，可處1200至3600元罰鍰，

桃園分局表示，未禮讓行人已列入警方重點取締項目，111年度共取締591件，呼籲汽機車行經路口時，應禮讓行人以維護交通安全，違者將開罰。

一名老婦人去年11月行經桃園區中正、和平路口，險被小貨車撞上，踉蹌跌倒受傷。記者楊湛華／翻攝
一名老婦人去年11月行經桃園區中正、和平路口，險被小貨車撞上，踉蹌跌倒受傷。記者楊湛華／翻攝
桃園林姓男子去年11月駕駛小貨車，未禮讓行人，差點撞上7旬老婦，事後被開罰。記者楊湛華／翻攝
桃園林姓男子去年11月駕駛小貨車，未禮讓行人，差點撞上7旬老婦，事後被開罰。記者楊湛華／翻攝
日本Youtube頻道將桃園婦人過馬路險遭撞的影片Po網，引發日網友熱議。圖／翻攝自Youtube
日本Youtube頻道將桃園婦人過馬路險遭撞的影片Po網，引發日網友熱議。圖／翻攝自Youtube

桃園 行車記錄器

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