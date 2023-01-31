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嘉義艦進港失控擦撞碼頭 海巡署艦隊分署：海象惡劣風勢強
海巡署艦隊分署中部機動海巡隊4千噸級嘉義艦，大年初三航進台中港時，因風浪太大失控撞上5A碼頭，嘉義艦船身右側舷邊外板有擦痕，碼頭輪檔也被撞損壞，無人傷亡，海巡署艦隊分署今天說明，當天海象惡劣且風勢過於強勁，致船體局部擦撞台中港5A碼頭，經艦上人員初步勘查，人員均安，不影響航行安全。
台中港務分公司昨天接獲專用碼頭承租業者台電公司通報，將向海巡署求償，並要求修復被撞壞的碼頭，肇事原因由航港局中部航務中心海事調查釐清。
海巡署艦隊分署今天說明，嘉義艦1月24日退勤進港期間，已備便拖船拖纜維繫，但海象惡劣且風勢過於強勁，當天海象8到9級，陣風11級，致船體局部擦撞台中港5A碼頭。
為保全嘉義艦船體安全，艦隊分署已委由維修廠商今天先行應急處置，預計2月3日完工，不影響分署勤務運作；另有關碼頭部分，分署派遣中部地區機動海巡隊會同相關單位進行場勘，確認後續修護事宜。
海巡署艦隊分署中部機動海巡隊4千噸級嘉義艦，大年初三航進台中港時，疑因風浪太大失控撞上5A碼頭，嘉義艦船身右側舷邊外板有擦痕，碼頭輪檔也被撞損壞，無人傷亡。
台中港務分公司昨天下午聯繫台電公司回報表示，派員檢視碼頭設施後發現碼頭岸肩水泥破損，無漏油汙染情形，港務公司港務處配合低潮位時間，今天下午邀肇事海巡署中部機動海巡隊、專用碼頭承租業者台電公司、中部航務中心、港務公司維管處及業務處共同派員進行海側、陸側現勘，確認設施損失及後續修護事宜。
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