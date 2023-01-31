台中最多罰單站點曝光！春節開出1466張 98％是這舉動

台中市警局烏日分局統計，高鐵台中站區旅客接送採分流分區科技執法，1樓接客專區、2樓為送客專區，限時3分鐘停車，為台中交通違規開單量榜首，春節期間10天共開出1466張罰單，其中98%是停車超過3分鐘遭開罰，提醒民眾配合，以免荷包失血。

烏日警分局說明，台中高鐵站區1樓7號門為接客專用，禁臨停送客，2樓為送客專用，禁止臨停載客，1、2樓停車都限時3分鐘，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規，透過智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發，平日單日開單量逾百張罰單，假日逾200張罰單。

烏日警分局說，春節假期民眾返鄉、拜年及出遊車潮湧入國道一號、三號、中彰投快速道路以及高鐵台中站等，烏日警分局投入大量警力交通疏導，並利用高鐵站區科技執法雙管齊下。