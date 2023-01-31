農曆春節連假10天結束了 台中市死亡車禍比去年少66％

今年的農曆新年連假長達10天，台中市警局交通大隊展開各項交通事故防制勤務作為，交大今統計，春節期間死亡車禍比去年少66％，另有940件民眾受傷的交通事故，比去年同期減少30％，受傷人數也減少27%，數據顯示今年相關交通防處作為有成效。

台中市警局交通大隊今天統計，農曆新年連假期間（1月20日至29日），台中市發生的死亡車禍有2件，一件在大年初五發生在東區，一名機車騎士遭搶快左轉的轎車撞上，送醫不治，另一起則是發生在沙鹿區，一名機車騎士自撞路樹身亡，死亡車禍比去年同期減少4件（-66.7%）、減少4人。

另外有民眾受傷交通事故部分，春節期間發生940件A2交通事故，造成受傷1256人，相較111年同期減少410件（-30.4%）、減少480人（-27.7%）。

交大表示，今年農曆年假達10天，市警局提前部署轄內交通要道疏導機制，以及交通事故防制勤務作為，市警局李文章也在春節前指示，責請交通大隊及各分局針對重點時段及路段，預先規劃交通崗執行交通疏導勤務，加強指揮疏導，以維台中市交通順暢及行車安全。

交大表示，連假期間，若有交通壅塞、重大事故，就會派員控燈、疏導，另外針對易酒駕、肇事路段，彈性規畫聯合稽查，還有輪值人員，全天候遠端監看台中各重要及繁雜路口、交通要道，掌握台中市快速道路交通狀況，針對重大壅塞狀況，即時協調聯繫交通局（交控中心）以遠端遙控系統調整合理號誌時制秒差，及以 CMS 可變式標誌提供壅塞路況資訊或改道路線導引，引導用路人提早改道，藉以避開壅塞路段。