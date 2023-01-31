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台東男子精神壓力大 自家房間放炮燒傷送醫急救
台東50多歲余姓男子疑精神壓力大，在自家房間放鞭炮，家人聽聞報警處理，警消抵達現場緊急將房間火勢撲滅，並將上半身燒傷余男送醫急救，所幸火勢並未擴散整棟住家。
警消指出，今天中午11點多，接獲通報指出位於博愛路一戶住家發生火警，立即出動消防車搶救，發現二樓冒出白煙，隨即拉起水線噴灑滅火，並在房間內將1名被燒傷余男救出。
余男上半身有明顯燒傷，立即送醫急救，火勢很快在5分鐘內控制住，還好火勢並沒有擴大延燒。據了解，余男因精神壓力大，常飲酒，今天疑似在房間放鞭炮，卻不慎引燃房間物品。
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