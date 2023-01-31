租屋遇到「假房東」！正妹繳了租金、押金卻遭放鴿子

高雄25歲吳姓女子在三民區找到租屋處，確認「屋主」要承租後，預繳押金跟3個月房租，結果要搬入時，「屋主」卻以各種理由推託，甚至稱房子要賣了，吳女不想承租，也要不回押金跟預繳房租，她將過程貼上臉書社團，才發現也有其他房客受騙，吳女報案後，警方才發現自稱屋主的林男只是租客，根本不是屋主，全案受理後朝詐欺罪嫌偵辦中。

吳女昨天在臉書社團「爆料公社」發文，稱她向林男簽約承租，1月8日付押金、租金共2萬元，結果林男卻不給鑰匙，一拖再拖，還稱房子要賣掉，押金租金也不退給她，提醒其他想要承租該間房子的租客，注意

吳女發文還附上她與林男的對話截圖，林男起初稱季繳三個月，房租可以稍微便宜一點，吳女依約繳納房租、押金後，想要提早將生活用品搬入房間，聯繫林男，卻被他以「在開車等等回」、「人在宜蘭」、「訊號不穩」等理由拒接，原本預計28日搬入，林男卻稱鑰匙在裝修師傅那。

後來吳女想要退租，要求林男返還房租與押金，卻多次被「已讀不回」，還稱銀行轉帳交易次數超過，要隔天到銀行臨櫃才能轉帳，結果吳女等了1天，依然等不到現金入帳。

她昨天將整個過程放上臉書，才發現不只她一人受騙，還有另名租客也是預繳房租、押金後，被林男「放鴿子」，網友看到吳女發文，直言她遇到詐騙，推測對方根本不是屋主，存心想要騙錢，還有人提醒租屋前一定要先看過權狀，確認是否為屋主再承租最保險。