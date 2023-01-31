穿雨衣掩飾身分 男持球棒砸毀電梯維修公司門面

基隆市有名男子在日前凌晨持球棒，涉嫌打破路旁一家電梯維修公司的大門玻璃和外牆看板，再搭計程車離開現場。案發時沒下雨，男子穿雨衣、戴帽子掩飾身分。警方今天表示，已掌握可能涉嫌人身分，通知說明釐清案情。

警方研判，本案疑為被害人與前股東債權引發糾紛；劉姓業者則說，有可能是同行業務競爭引發，請警方依法查辦，如果查出施暴對象，會要求賠償修理費用2、3萬元。

基隆警三分局今天表示，百福派出所去年12月30日凌晨3點半左右接獲報案稱，七堵區明德一路一家位在1樓的電梯公司大門玻璃，遭人持球棒打破，隨後橫越馬路，搭乘停在對向路旁的計程車離開現場。