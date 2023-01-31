快訊

6台灣人旅日點3碗拉麵「輪流吃」被罵 「日本的歐吉桑」揭關鍵原因

安于晴公開出面還原遭勒索真相！泰國警方認錯道歉

穿雨衣掩飾身分 男持球棒砸毀電梯維修公司門面

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市有名男子在日前凌晨持球棒，涉嫌打破路旁一家電梯維修公司的大門玻璃和外牆看板，再搭計程車離開現場。案發時沒下雨，男子穿雨衣、戴帽子掩飾身分。警方今天表示，已掌握可能涉嫌人身分，通知說明釐清案情。

警方研判，本案疑為被害人與前股東債權引發糾紛；劉姓業者則說，有可能是同行業務競爭引發，請警方依法查辦，如果查出施暴對象，會要求賠償修理費用2、3萬元。

基隆警三分局今天表示，百福派出所去年12月30日凌晨3點半左右接獲報案稱，七堵區明德一路一家位在1樓的電梯公司大門玻璃，遭人持球棒打破，隨後橫越馬路，搭乘停在對向路旁的計程車離開現場。

警方追查後，研判是電梯公司前股東與業者有債權糾紛，調閱路口監視器畫面掌握涉案車輛，通知司機製作筆錄，並鎖定犯嫌查緝中。

基隆市七堵區明德一路一家電梯維修公司，遭人持球棒打破大門玻璃和外牆看板。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區明德一路一家電梯維修公司，遭人持球棒打破大門玻璃和外牆看板。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區明德一路一家電梯維修公司，遭人持球棒打破大門玻璃和外牆看板。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區明德一路一家電梯維修公司，遭人持球棒打破大門玻璃和外牆看板。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區明德一路一家電梯維修公司，遭人持球棒打破大門玻璃和外牆看板。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區明德一路一家電梯維修公司，遭人持球棒打破大門玻璃和外牆看板。記者邱瑞杰／翻攝

電梯 計程車 基隆

延伸閱讀

不是凶宅！2房1廳割價賣228萬 買家一看嚇壞：不敢下手

電梯外見「1標語」她傻住！ 網狂吐槽：更不想走樓梯了

他買透天厝「沒這一設備」被同事酸會後悔 引爆網友論戰

高雄球棒隊又現身砸店 警方逮6人查辦

相關新聞

婦人墜落苗栗市排水溝送醫不治 抽血換算酒測值高達1.0

43歲張姓婦人昨天中午在苗栗市小吃店飲酒後，墜落小吃店旁深約4層樓的排水溝，警消將其救起送醫，她仍傷重回天乏術，抽血換算...

影／國三南二高台南善化段三車追撞嚴重損毀 6人傷送醫

國道三號南二高南下343公里台南善化路段，昨晚10點多一輛車疑因故障遭後方兩輛車高速追撞，被撞車輛幾乎全毁，所幸車上兩名...

新北男酒駕逆向撞死人 69歲婦人過馬路遭撞亡

55歲賴姓男子昨天晚上7點多，酒後開BMW轎車行經新北市汐止區汐平路一段，逆向行駛撞上正在過馬路的69歲蘇姓婦人，婦人受...

穿雨衣掩飾身分 男持球棒砸毀電梯維修公司門面

基隆市有名男子在日前凌晨持球棒，涉嫌打破路旁一家電梯維修公司的大門玻璃和外牆看板，再搭計程車離開現場。案發時沒下雨，男子...

男子遇警盤查手藏口袋 下一秒突衝排水溝丟一物

高雄陳姓男子騎車遇警方攔查，酒測後無酒精反應，但他總是把手伸入口袋，員警要他把口袋的東西拿出來，他突然往排水溝衝去，丟入...

女兒下落不明！婦人急報案 警迅速找到及時救命

昨晚一名婦人著急跑進台南永康分局永信派出所，報案吳姓女兒可能要輕生但現在又不知人在哪裡。警方確認最後通話基地台位置後通報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。