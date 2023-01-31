水鹿穿越馬路被轎車撞飛慘死 駕駛未下車查看直接逃逸

水鹿示意圖。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影 彰化縣彰化市彰南路4段凌晨發生車禍，一頭水鹿疑似穿越馬路時被轎車撞飛，現場遺留多塊汽車玻璃碎片，警方調閱路口監視器畫面，循線追查肇事車主身分。

彰化縣警察局彰化分局警員表示，今天凌晨有民眾騎機車行經彰南路4段，發現路邊有水鹿屍體，肚破腸流死狀淒慘，趕緊報警處理，快官派出所員警到場，發現屍體周邊有多塊汽車玻璃碎片。

警方調閱路口監視器畫面，水鹿在穿越馬路時被一輛轎車撞飛，但車主未下車查看，隨即離開現場，員警在現場清理玻璃碎片，也通知相關單位處理水鹿屍體。

警方指出，由於肇事駕駛未依規定停車處理車禍，除調查有無違反交通規則外，也會追查車主身分。