快訊

蘇預告「大仁哥苦日子來了」 除了高端陳建仁還有舊債要還

巴基斯坦清真寺爆炸：至少83死的炸彈恐攻發生什麼事？

影／桃園嬤過馬路遭貨車「逼退」摔倒在地 行人地獄惡名傳到日本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水鹿穿越馬路被轎車撞飛慘死 駕駛未下車查看直接逃逸

中央社／ 彰化31日電

水鹿示意圖。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
水鹿示意圖。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
彰化縣彰化市彰南路4段凌晨發生車禍，一頭水鹿疑似穿越馬路時被轎車撞飛，現場遺留多塊汽車玻璃碎片，警方調閱路口監視器畫面，循線追查肇事車主身分。

彰化縣警察局彰化分局警員表示，今天凌晨有民眾騎機車行經彰南路4段，發現路邊有水鹿屍體，肚破腸流死狀淒慘，趕緊報警處理，快官派出所員警到場，發現屍體周邊有多塊汽車玻璃碎片。

警方調閱路口監視器畫面，水鹿在穿越馬路時被一輛轎車撞飛，但車主未下車查看，隨即離開現場，員警在現場清理玻璃碎片，也通知相關單位處理水鹿屍體。

警方指出，由於肇事駕駛未依規定停車處理車禍，除調查有無違反交通規則外，也會追查車主身分。

肇逃

延伸閱讀

中潭公路罕見1大1小水鹿遭路殺 駕駛人「落跑」

彰化大城鄉農會辦抽獎活動 民眾開工試手氣

新內閣上路 王惠美爭取二林精密園區及都計變更等建設

BMW轎車違停高雄夢時代旁 1男仰躺駕駛座輕生亡

相關新聞

桃園「行人地獄」引爆日網友熱議 警：去年已開罰

桃園市一名72歲婦人去年11月過馬路，差點被未禮讓的貨車撞上，踉蹌跌坐在地受傷，影片被日本網友PO網引發熱議；對此桃園警...

水鹿穿越馬路被轎車撞飛慘死 駕駛未下車查看直接逃逸

彰化縣彰化市彰南路4段凌晨發生車禍，一頭水鹿疑似穿越馬路時被轎車撞飛，現場遺留多塊汽車玻璃碎片，警方調閱路口監視器畫面，...

租屋遇到「假房東」！正妹繳了租金、押金卻遭放鴿子

高雄25歲吳姓女子在三民區找到租屋處，確認「屋主」要承租後，預繳押金跟3個月房租，結果要搬入時，「屋主」卻以各種理由推託...

新北男酒駕逆向撞死人 69歲婦人過馬路遭撞亡

55歲賴姓男子昨天晚上7點多，酒後開BMW轎車行經新北市汐止區汐平路一段，逆向行駛撞上正在過馬路的69歲蘇姓婦人，婦人受...

機車與小貨車路口相撞 6旬婦倒在水溝傷重不治

花蓮壽豐鄉昨天發生死亡車禍，一名60歲陳姓婦人騎普通重型機車，與小貨車在路口相撞，疑似撞擊力道大，整輛小貨車與機車卡進路旁...

老翁台北市區駕車迷途打轉5小時 警調監視器順利找到人

林姓老翁日前外出購物，卻因為手機沒電，加上不熟悉回家路線，過年期間在台北市區駕車打轉5小時以上，家人找不到老翁緊張報案。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。