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安于晴公開出面還原遭勒索真相！泰國警方認錯道歉

男子遇警盤查手藏口袋 下一秒突衝排水溝丟一物

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄陳姓男子騎車遇警方攔查，酒測後無酒精反應，但他總是把手伸入口袋，員警要他把口袋的東西拿出來，他突然往排水溝衝去，丟入1包東西，員警翻開溝蓋竟發現安非他命。

據了解，1月29日晚間8時許，33歲的陳姓男子騎機車經過高雄市小港區山田路，因安全帽帽帶未扣，警方上前攔查他，發現他神色緊張，不願配合盤查，員警對他酒測，測出無酒精反應，但總看他把手插在口袋，令員警起疑。

員警質問蹲坐的陳姓男子，口袋裡是不是有違禁品，要他把東西拿出來，陳姓男子突然起身，衝向旁邊的水溝蓋，將不明物品丟入水溝。員警立即圍上壓制他，翻開溝蓋後，竟發現1包夾鏈袋，內有些許結晶物，將他帶回派出所，驗出是安非他命，將他依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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陳姓男子（右）遇警方盤查，將口袋裡的安非他命丟入排水溝，警方立即壓制他。記者林保光／翻攝
陳姓男子（右）遇警方盤查，將口袋裡的安非他命丟入排水溝，警方立即壓制他。記者林保光／翻攝

酒測 毒品

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