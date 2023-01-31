女兒下落不明！婦人急報案 警迅速找到及時救命

昨晚一名婦人著急跑進台南永康分局永信派出所，報案吳姓女兒可能要輕生但現在又不知人在哪裡。警方確認最後通話基地台位置後通報警網前往找尋，警員李瑋聖有多年尋人經驗加入趕往，附近滿是巷弄住宅林立，他迅速在巷子裡找到車輛、到附近日租大樓調閱監視器發現吳女進入，一小時內找到已昏迷女子、及時送醫急救回一命。吳母感激員警把她女兒當成自己家人、分秒必爭來幫忙找人。

永信派出所長王建智表示，當時推斷吳女應該在最後一筆車牌辨識系統附近巷弄，警員李瑋聖經驗急奔赴現場調閱周遭監視器，過濾後在大灣路巷內停車格發現吳女轎車。

因家屬稱附近無親友居住，李瑋聖推斷吳女很可能在附近日租大樓，經協調大樓管理員調閱監視器，發現吳女果真步入該大樓，再連繫租屋公司核對租屋名冊，發現吳女沒租套房沒告訴家人，趕緊會同房東開啟吳女承租套房房門，吳已意識不清躺臥床上，一旁留有遺書及不明藥物包裝，李瑋聖急忙通知119消防人員將吳女送往成大奇美醫院緊急救治，即時阻止憾事發生。

吳女母親表示，女兒因最近身體診斷出疾病，心情大受打擊，一早表示要外出訪友到晚上都沒有回來，聯繫女兒丈夫卻獲得女兒告訴他「要在婆家睡覺」，因發現女兒說法矛盾，驚覺不妙，打電話也無人接聽，趕緊報警尋求幫助。幸好警方及時攔阻不幸事件發生，非常感謝警方用心和專業。

永康分局長甘炎民表示，此次救人任務的員警提升警察形象，值得讚許，民眾遇到人生低潮或瓶頸時，若需諮商或相關協助，可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」；平日應多關心身邊親友、陪伴及傾聽，協助度過難關，才能避免憾事發生。