台南機車、腳踏車相撞 機車騎士重摔命危送醫

台南市安平區慶平路與慶平路193巷口，昨晚近8點發生1起機車、腳踏車車禍意外，造成騎機車19歲賴姓男子撞中央分隔島後當場倒地不起，消防分隊接獲報案派員到場，發現賴無呼吸心跳，經送醫急救恢復心跳，目前在加護病房插管治療，肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

台南市警方昨晚7點52分許據報，安平區慶平路與慶平路193巷口發生車禍，警方據報馬上派員前往查處，發現19歲鄭姓男子騎腳踏車於慶平路東往西至193巷口往南左轉時，與同向19歲賴姓男子所騎機車，沿慶平路東往西行駛快車道直行發生車禍，致賴男人車倒地，機車左側受損，賴男當場無心跳反應，身上多處擦傷。