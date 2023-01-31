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安于晴公開出面還原遭勒索真相！泰國警方認錯道歉

高雄男倒車不慎卡田裡 沒喝酒卻吃了這個

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄61歲黃姓男子日前凌晨駕車，行駛田間道路，疑似迴轉倒車不慎，半截車尾掉進田裡，員警巡邏見狀，趕緊上前協助，卻見黃男與副駕42歲石姓女子，兩人眼神飄忽，細查發現女子身上攜有毒品，全案依毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。

年假期間，黃男載石女凌晨駕車，行經林園溪州三路，疑似迴轉倒車不慎，車尾後半截直直駛落田間，車輛動彈不得，員警巡邏見狀，上前關切，黃男表示到附近拜訪友人，且身體不適，不可能飲酒。

經對兩人施以酒測，初步查無酒精反應，確認身分時，卻見黃男及石女，眼神閃爍，刻意迴避警方，警察覺有異，詢問是否攜帶違禁品，兩人異口同聲說「沒有」。

警方進一步檢查車內及隨身物品，眼尖看見石女包裡不正常鼓起的紅包袋，內裝一只鐵盒，查獲盒內安非他命10小包及吸食器，黃男二人百口莫辯，現場被依毒品危害防制條例，移送地檢署偵辦。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

警方在石女隨身攜帶的紅包袋裡查獲安非他命10小包及吸食器。記者林品君／翻攝
警方在石女隨身攜帶的紅包袋裡查獲安非他命10小包及吸食器。記者林品君／翻攝
過年期間，黃男凌晨駕車載女性友人拜訪朋友，不慎將車駛進田裡，巡邏員警經過協助，意外查獲兩人攜帶毒品。記者林品君／翻攝
過年期間，黃男凌晨駕車載女性友人拜訪朋友，不慎將車駛進田裡，巡邏員警經過協助，意外查獲兩人攜帶毒品。記者林品君／翻攝
黃男稱迴轉時倒車不慎才將車駛入田裡。記者林品君／翻攝
黃男稱迴轉時倒車不慎才將車駛入田裡。記者林品君／翻攝

毒品 戒毒 警察

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