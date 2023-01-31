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桃園婦撿13萬送派出所 救回攤商1個月血汗錢

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區一名李姓女攤商昨中午帶現金13萬餘元欲至銀行存款，是她擺攤一個月的收入，騎車途中卻不慎掉了包包，被熱心民眾撿到並送至派出所，警方調閱監視器時她匆忙找上門，順利物歸原主。

大園警分局指出，一名許姓婦人昨天中午12時許走進大園派出所，稱在新生路與中正東路口拾獲一個包包，打開後發現裡面有大筆現金，嚇了一跳，心想失主一定非常著急，趕緊撿起並請警方協尋失主。

員警反覆清點後，算出包包內的現金共有13萬8780元，隨即協助受理拾得物登記，並調閱路口監視器尋找失主。

正當員警過濾監視器畫面時，戴著安全帽的李姓婦人（50歲）急急忙忙走向值班台，詢問是否有撿到一個裝有現金的黑色包包；員警為求慎重，詢問李婦遺失金額及大概地點，她都準確答出，且監視器畫面確實有拍到她行經事發路口，經反覆確認後物歸原主。

李婦頻向警方道謝，並表示她在大園市場擺攤做生意，原本打算將這個月的收入拿去銀行存起來，沒想到竟在半路上不小心弄丟，所幸有熱心民眾及警方積極協助。

大園李姓婦人（右）昨搞丟擺攤一個月收入13萬餘元，所幸被熱心的許姓婦人（左）撿回派出所，分文未少。記者楊湛華／翻攝
大園李姓婦人（右）昨搞丟擺攤一個月收入13萬餘元，所幸被熱心的許姓婦人（左）撿回派出所，分文未少。記者楊湛華／翻攝

監視器

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