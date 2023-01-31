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接到法院公文是詐騙？沒人看懂 精明阿嬤這樣自救

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣四湖鄉一名7旬老阿嬤過年後接到一封法院寄來的公文，因和老公都不太識字，研究老半天，心想愈害怕，不知自己犯了什麼法，想問左鄰古舍，卻也都是一樣識字不深，又擔心是詐騙公文，這位精明阿嬤急中生智，就拿著公文跑到幾百公尺外的派出所問警察，才確認公文的真偽，她雖放心但也感嘆現代社會真不安全，連接到法院公文比判刑還叫人害怕。

台西分局四湖分駐所警員黃承鋐昨天值班，忽然一名婦人慌慌張張跑來派出所，驚慌失措連忙掏出一封信，話也說不清，黃即安撫婦人緊張的情緒，才慢慢詢問。

73歲的吳姓老婦告訴員警，家中只有她與先生二個人同住，子女都在外地工作，早上郵差送來一封司法文書信件 ，老夫婦感到相當驚訝又害怕，不知自己犯了什麼法，竟然會收到法院的文件，他們不知向誰詢問，鄰居又都是老人家，也無人看懂信件文意，大家還提醒現在詐騙相當多，可要小心提防。

此信到底是真是假，無人能分辨，婦人說，信上有名有姓還有法院的大印，應假不了，想來想去不知如何是好，急中生智，她只好拿著公文冒著冷天跑到幾百公尺外的的派出所求助。員警仔細查閱這封文件，發現這的確是地方法院的函文。

一番詢問後原來是其家人與人有糾紛案，確認是真的公文後，警員也請老婦人要通知家屬於規定時間至法院應訊，婦人在警方的解說下才終於放下心，她原以為是詐騙才會跑到警所求救，她感謝員警熱心為她解惑。

臨別時員警也叮囑老人家，以後只要接到可疑電話或書信，別客氣一定要來找警察。老婦人感謝警察的好心。台西分局長黃念生也提醒同仁鄉下的年長者居多，容易受騙或心生恐懼，要多宣導有任何疑問可到來到警所求助，防止受騙。

老婦人接到法院公文難辨真偽，只好跑到警所詢問，防止被詐騙。圖／台西分提供
老婦人接到法院公文難辨真偽，只好跑到警所詢問，防止被詐騙。圖／台西分提供
老婦人接到法院公文難辨真偽，只好跑到警所詢問，防止被詐騙。圖／台西分提供
老婦人接到法院公文難辨真偽，只好跑到警所詢問，防止被詐騙。圖／台西分提供

警察 詐騙 阿嬤

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