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憂失聯家人受騙赴柬埔寨報失蹤 南警火速找回離家男

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

錢姓婦人昨天到高雄警楠梓警分局報案，說她的先生疑似將前往柬埔寨工作，怎麼聯絡都聯絡不上，向警方報案協尋。據了解，張因欠債心情不佳，離家外出散心暫住於台南市中西區某汽車旅館，台南警方當天晚上找到他，結束了一天的驚魂記。

錢姓婦人報案表示，她的丈夫張男（25歲）最近因欠債心情不佳，前天工作後未返家，也沒有告知家人行蹤，錢姓婦人不管打手機，或是透過通訊軟體傳訊息，用任何方式找他，怎麼聯絡都聯絡不上，音訊全無，擔心丈夫是不是被控制前往柬埔寨工作，會有生命危險。

直到昨晚錢姓婦人都沒有先生的任何訊息，因張男手機訊號定位下午曾出現在台南中西區，家屬等嘸人，於晚間9點多錢婦與家屬從高雄趕到台南，請求警方幫忙協助找人。

台南市警二分局長樂派出所巡佐蔣士釗、警員張嘉文獲知後，立即透過手機定位鎖定範圍，並依其所提供失蹤人張所駕駛車輛，調閱相關監視器及清查周遭旅館，隨後即在中西區一家汽車旅館尋獲張，家屬非常感謝警察的關心及幫忙，不斷向警方道謝。

張因欠債心情不佳，離家外出散心暫住於汽車旅館，張事後表示，不知一時衝動，造成家人擔心受驚急忙奔波，並驚動警方發動協尋，錢婦頻頻感謝員警積極且熱心的協助，平安幫忙找到家人。

高雄市張姓男子因欠債心情不佳，離家外出散心暫住於台南市中西區某汽車旅館，家人擔心他安危報警協尋，台南警方昨晚找到他，結束了一天的驚魂記。記者黃宣翰／翻攝
高雄市張姓男子因欠債心情不佳，離家外出散心暫住於台南市中西區某汽車旅館，家人擔心他安危報警協尋，台南警方昨晚找到他，結束了一天的驚魂記。記者黃宣翰／翻攝

台南 汽車旅館

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