快訊

謝忻日本泡湯驚見台灣旅客「兩誇張行徑」速逃離：不想畫上等號

日本長野縣雪崩遭活埋 美國籍死者證實為「前滑雪世界冠軍」

最後一天到台大醫院上班 柯文哲感性曝「每一天都很懷念」

大樓保全到職2天就偷住戶單車 他強辯「無聊騎一下」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄47歲楊姓男子，日前到楠梓某大樓任職保全，未料，才任職2天，在午夜巡邏時，就將住戶停於地下室的單車騎走；隔天住戶發現遭竊報案，警循線竟查出是保全監守自盜，並通知人到案說明，但楊男卻聲稱，「只是無聊才會騎一下住戶單車」警詢後，將他依竊盜罪函送。

楠梓警分局加昌派出所1月21日接獲轄區某大樓住戶報案稱，花3000元購買給國中兒子的單車，停在自家地下室停車位遭竊；報案人還說，平常都固定停車都沒事，未料，要再次騎出門卻發現單車不翼而飛。

由於住戶也擔心大樓遭小偷侵入，因此，警獲報後，隨即展開調查，經追查發現，是該大樓才任職2天的夜班楊姓保全涉案。

透過監視器發現，該名保全於1月20日午夜0時許，在大樓內巡邏時，竟騎著該住戶單車「巡邏」，事後也沒將車放回原處，而是藏起來。

警掌握犯嫌身分，前往找人，但涉案楊男犯案後，就安排休假並未上班，直到28日才到案說明；他向警方聲稱，只是無聊才會在巡邏時騎一下住戶單車。警詢後，將他依竊盜罪函送。

高雄47歲楊姓男子，日前到楠梓某大樓任職保全，未料，才任職2天，在午夜巡邏時，就將住戶停於地下室的單車騎走。記者陳弘逸／翻攝
高雄47歲楊姓男子，日前到楠梓某大樓任職保全，未料，才任職2天，在午夜巡邏時，就將住戶停於地下室的單車騎走。記者陳弘逸／翻攝
高雄47歲楊姓男子，日前到楠梓某大樓任職保全，未料，才任職2天，在午夜巡邏時，就將住戶停於地下室的單車騎走。記者陳弘逸／翻攝
高雄47歲楊姓男子，日前到楠梓某大樓任職保全，未料，才任職2天，在午夜巡邏時，就將住戶停於地下室的單車騎走。記者陳弘逸／翻攝

單車 保全 竊盜

延伸閱讀

北市商辦空置率 連三降

年初三闖大樓偷女內褲 警破門「抓他下半身」人贓俱獲

基隆男租住大樓22樓 今晚疑墜樓死亡…警封鎖現場調查

影／疑投資400萬失利 高雄陸配女疑持刀殺死女室友後墜樓亡

相關新聞

新北男酒駕逆向撞死人 69歲婦人過馬路遭撞亡

55歲賴姓男子昨天晚上7點多，酒後開BMW轎車行經新北市汐止區汐平路一段，逆向行駛撞上正在過馬路的69歲蘇姓婦人，婦人受...

影／國三南二高台南善化段三車追撞嚴重損毀 6人傷送醫

國道三號南二高南下343公里台南善化路段，昨晚10點多一輛車疑因故障遭後方兩輛車高速追撞，被撞車輛幾乎全毁，所幸車上兩名...

婦人墜落苗栗市排水溝送醫不治 抽血換算酒測值高達1.0

43歲張姓婦人昨天中午在苗栗市小吃店飲酒後，墜落小吃店旁深約4層樓的排水溝，警消將其救起送醫，她仍傷重回天乏術，抽血換算...

大樓保全到職2天就偷住戶單車 他強辯「無聊騎一下」

高雄47歲楊姓男子，日前到楠梓某大樓任職保全，未料，才任職2天，在午夜巡邏時，就將住戶停於地下室的單車騎走；隔天住戶發現...

老翁病逝視障妻子無法處理後事 嘉警代尋離家養女返家奔喪處理

嘉義縣新港鄉83歲陳姓老翁與雙眼失明妻子，膝下無子女，相依為命，老翁春節前病逝，遺體放置嘉義長庚往生室，妻子無法辦理後事...

影／台中有「九頭蛇」集團？賭金破36億 警諷：漫威迷

台中市警方在去年世足賽期間，透過網搜發現，有博弈集團藏身在市場、旅館、商辦等地，去年底收網，帶回胡姓主嫌等涉案26人，搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。