大樓保全到職2天就偷住戶單車 他強辯「無聊騎一下」

高雄47歲楊姓男子，日前到楠梓某大樓任職保全，未料，才任職2天，在午夜巡邏時，就將住戶停於地下室的單車騎走；隔天住戶發現遭竊報案，警循線竟查出是保全監守自盜，並通知人到案說明，但楊男卻聲稱，「只是無聊才會騎一下住戶單車」警詢後，將他依竊盜罪函送。

楠梓警分局加昌派出所1月21日接獲轄區某大樓住戶報案稱，花3000元購買給國中兒子的單車，停在自家地下室停車位遭竊；報案人還說，平常都固定停車都沒事，未料，要再次騎出門卻發現單車不翼而飛。

由於住戶也擔心大樓遭小偷侵入，因此，警獲報後，隨即展開調查，經追查發現，是該大樓才任職2天的夜班楊姓保全涉案。

透過監視器發現，該名保全於1月20日午夜0時許，在大樓內巡邏時，竟騎著該住戶單車「巡邏」，事後也沒將車放回原處，而是藏起來。