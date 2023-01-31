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老翁病逝視障妻子無法處理後事 嘉警代尋離家養女返家奔喪處理

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣新港鄉83歲陳姓老翁與雙眼失明妻子，膝下無子女，相依為命，老翁春節前病逝，遺體放置嘉義長庚往生室，妻子無法辦理後事，村長聯繫親友都無人處理。

經查老翁夫婦有領養1名養女，但因家庭失和，已離家20多年，無音訊，最後經民雄警分局新港聯合所員警協助，找到陳姓老翁養女，返回奔喪，處理後事，陪養父走完最後一程。

民雄分局新港聯合所所長徐孟輝、警員洪崇珉，年節前積極查訪陳姓老翁生前養女，返回奔喪，並將獨居養母接回台中居住，頤養天倫之樂，回傳家人團圓照片，讓春節過年一家人重新團圓。

徐孟輝與警員洪崇珉13日執行巡邏勤務，在縣議員林岱杰服務處巡簽時，得知新港鄉中庄村村長張秀安，提到村內83歲陳姓老翁病逝，遺體放置嘉義長庚醫院內往生室3天，老翁家中僅存相依為命雙眼失明髮妻，無法辦理後事。

村長多日奔走，試圖聯繫老翁其他親友出面處理，但均無下文，只知老翁夫妻膝下無子女，但有名養女，因家庭失和後，養女離家20多年，無音訊，又因醫院方面催促遺體後續處理，新港聯合所主動協尋、協助。

新港聯合所所長徐孟輝、警員洪崇珉透過多方管道查詢，取得56歲陳姓養女電話，經所長與陳女通話聯繫，轉述養父母現況，開導放下過去，動之以情返回奔喪，陪養父走完最後一程，並將獨居養母接回台中居住，頤養天倫之樂，回傳家人團圓照片，對警方協助深表感謝。

新港鄉陳姓老翁病逝，視障妻子無法處理後事， 民雄警分局新港聯合所所長徐孟輝、警員洪崇珉代尋離家養女，返家奔喪處理後事。圖／警方提供
新港鄉陳姓老翁病逝，視障妻子無法處理後事， 民雄警分局新港聯合所所長徐孟輝、警員洪崇珉代尋離家養女，返家奔喪處理後事。圖／警方提供
新港鄉陳姓老翁病逝，視障妻子無法處理後事， 民雄警分局新港聯合所所長徐孟輝、警員洪崇珉代尋離家養女，返家奔喪處理後事。圖／警方提供
新港鄉陳姓老翁病逝，視障妻子無法處理後事， 民雄警分局新港聯合所所長徐孟輝、警員洪崇珉代尋離家養女，返家奔喪處理後事。圖／警方提供
新港鄉陳姓老翁病逝，視障妻子無法處理後事， 民雄警分局新港聯合所所長徐孟輝、警員洪崇珉代尋離家養女，返家奔喪處理後事。圖／警方提供
新港鄉陳姓老翁病逝，視障妻子無法處理後事， 民雄警分局新港聯合所所長徐孟輝、警員洪崇珉代尋離家養女，返家奔喪處理後事。圖／警方提供

嘉義 獨居 警察

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