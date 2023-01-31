影／台中有「九頭蛇」集團？賭金破36億 警諷：漫威迷

台中市警方在去年世足賽期間，透過網搜發現，有博弈集團藏身在市場、旅館、商辦等地，去年底收網，帶回胡姓主嫌等涉案26人，搜索時發現員工成立「九頭蛇」群組，刻有公司章，因九頭蛇是漫威電影的反派組織，警方也諷刺「難道是粉絲」，全案依賭博等罪送辦。

台中市刑大科偵隊在去年世足賽期間，透過大數據分析，發現胡姓男子（43歲）成立公司後，以「分散化營運」的經營方式，將各部門組織，拆分在東區、北區、西區等地的透天民宅、旅館、商辦大樓內，經營網路博弈，提供各種運動賽事、遊戲供賭客下注。

市刑大科偵隊與第一、第二、第三警分局等單位，成立專案小組後，去年11月21日搜索，查獲胡公司的售後、客服、質檢等部門的成員，全案查扣電腦主機、螢幕、手機、監視器、公司帳冊、現金87萬元。

專案小組指出，質檢（品質檢查）的部門，在網路博弈集團比較少見，胡的公司有該部門，也顯見博弈集團的分工越來越細膩，還有專屬部門，會將賭客與客服人員的對話錄音，由質檢人員檢視。

專案小組在搜索時，另外發現，有員工成立「九頭蛇」群組，還刻有九頭蛇的公司章，也讓專案小組莞爾，難不成警方成了漫威電影的正派英雄，不過經清查後，僅是該名員工愛好漫威電影而取名，胡經營的娛樂網站、公司文件，都沒有以該名稱取名。