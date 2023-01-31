影／國三南二高台南善化段三車追撞嚴重損毀 6人傷送醫

國道三號南二高南下343公里台南善化路段，昨晚10點多一輛車疑因故障遭後方兩輛車高速追撞，被撞車輛幾乎全毁，所幸車上兩名成人及兩名小孩都意識清楚，後方兩輛追撞車的駕駛也輕傷，6人陸續送醫觀察，凌晨1點過後路面清理恢復正常。

救難人員指出，被撞的銀色轎車疑因故障開往外側車道時，遭後方兩車先後撞擊嚴重車損，共造成4大2小輕傷送醫。

國道警方表示，銀色車上有2大2小，男駕駛開車到343公里處疑似因排檔不順，車輛故障停在路肩，排除故障後車開回外側車道，駕駛稱才不到10秒，就遭後方黑色休旅車撞飛到內側車道，接著又被另一輛轎車撞擊、車頭及車身嚴重損毀。

消防員先將銀色車上3歲及5歲女童救出送安南醫院，男性駕駛與傷勢較嚴重27歲右前座女子送永康奇美醫院。

黑色休旅車40歲男性駕駛頭部流血，黑色轎車50歲男駕駛腳受傷都送往永康奇美醫院治療。