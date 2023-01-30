貴婦、名媛都是她 高雄「百變女郎」原來是賊無所不偷

高雄黃姓女子年初三在鳳山區美髮店洗頭，偷走闆娘3萬現金；曾抓過她的警方認出，去年11月間，黃曾戴假髮扮名媛，到慈濟靜思堂，謊稱遇渣男感情受挫，尋求心靈寄託時行竊，並涉住宅竊盜，2個月犯15起案，獲利約200萬，「百變女郎」無所不偷，令警看了直搖頭。

30歲宋姓女子在高雄鳳山區大東二路經營美髮店，大年初三，店內來了一名身穿黑外套、牛仔褲，看來氣質不錯的女子，女子洗完頭結帳離去；宋女才發現放在櫃檯皮包不翼而飛，損失4張銀行提款卡、身分證、健保卡及現金3萬元。

大過年的遭小偷，營業額全被偷走，讓宋女氣炸報警；警方調閱監視器，查出是47歲黃姓女子所為，27日通知她到案說明；黃坦承行竊，並將金融卡、身分證件歸還被害人，但3萬元現金已花光。

黃女行竊犯行，經媒體報導後，曾抓過她的警方，一眼認出，黃是「百變女郎」的慣竊，為掩飾真實外貌，躲避警方追查，常戴假髮打扮成名媛、貴婦，

去年11月25日到27日，黃佯裝遇到渣男、感情受騙為由，到慈濟靜思堂，尋求心靈寄託，趁機偷竊被害人寄放皮包，後戴假髮扮貴婦，到銀樓盜刷買金飾，3天得手11萬。

警方連日清查，查出黃女另在市場順手牽羊，還曾至左營區廟宇和一名婦人佯稱遇人不淑，博取同情，婦人好心帶她返家開導，她卻偷取婦人住家鑰匙，趁機潛入行竊，偷走65萬金飾，2個月內犯下竊案、侵入住宅及詐欺等至少15起案件，得手金額約200萬元，以2萬元租下大樓豪宅居住。