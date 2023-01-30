快訊

獨／銀行保險人事大風吹 台新人壽資深副總盛季瑩轉戰南山

台女星遊泰控遭勒索「付上萬脫身」 泰警改口認了：有收錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貴婦、名媛都是她 高雄「百變女郎」原來是賊無所不偷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄黃姓女子年初三在鳳山區美髮店洗頭，偷走闆娘3萬現金；曾抓過她的警方認出，去年11月間，黃曾戴假髮扮名媛，到慈濟靜思堂，謊稱遇渣男感情受挫，尋求心靈寄託時行竊，並涉住宅竊盜，2個月犯15起案，獲利約200萬，「百變女郎」無所不偷，令警看了直搖頭。

30歲宋姓女子在高雄鳳山區大東二路經營美髮店，大年初三，店內來了一名身穿黑外套、牛仔褲，看來氣質不錯的女子，女子洗完頭結帳離去；宋女才發現放在櫃檯皮包不翼而飛，損失4張銀行提款卡、身分證、健保卡及現金3萬元。

大過年的遭小偷，營業額全被偷走，讓宋女氣炸報警；警方調閱監視器，查出是47歲黃姓女子所為，27日通知她到案說明；黃坦承行竊，並將金融卡、身分證件歸還被害人，但3萬元現金已花光。

黃女行竊犯行，經媒體報導後，曾抓過她的警方，一眼認出，黃是「百變女郎」的慣竊，為掩飾真實外貌，躲避警方追查，常戴假髮打扮成名媛、貴婦

去年11月25日到27日，黃佯裝遇到渣男、感情受騙為由，到慈濟靜思堂，尋求心靈寄託，趁機偷竊被害人寄放皮包，後戴假髮扮貴婦，到銀樓盜刷買金飾，3天得手11萬。

警方連日清查，查出黃女另在市場順手牽羊，還曾至左營區廟宇和一名婦人佯稱遇人不淑，博取同情，婦人好心帶她返家開導，她卻偷取婦人住家鑰匙，趁機潛入行竊，偷走65萬金飾，2個月內犯下竊案、侵入住宅及詐欺等至少15起案件，得手金額約200萬元，以2萬元租下大樓豪宅居住。

警方指出，黃女以百變裝扮行竊，但落網後，都裝可憐，博取檢方同情，獲得輕保又再犯案，是警方眼裡的頭痛人物。

高雄慣竊黃姓女子去年11月間在慈濟靜思堂偷竊他人皮包內信用卡後，假扮長髮貴婦，到銀樓盜刷買金飾。記者石秀華／翻攝
高雄慣竊黃姓女子去年11月間在慈濟靜思堂偷竊他人皮包內信用卡後，假扮長髮貴婦，到銀樓盜刷買金飾。記者石秀華／翻攝
高市警方曾在竊賊黃女住處搜出犯案時穿戴的假髮。記者石秀華／翻攝
高市警方曾在竊賊黃女住處搜出犯案時穿戴的假髮。記者石秀華／翻攝
高雄慣竊黃姓女子假扮名媛，去年11月間在慈濟靜思堂偷竊他人皮包，警方在其租用的豪宅住處搜出贓物。記者石秀華／翻攝
高雄慣竊黃姓女子假扮名媛，去年11月間在慈濟靜思堂偷竊他人皮包，警方在其租用的豪宅住處搜出贓物。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓女子到美髮店洗頭結帳後，趁宋姓老闆娘招呼其他顧客時，火速偷走皮包，賺到3萬元「紅包」。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓女子到美髮店洗頭結帳後，趁宋姓老闆娘招呼其他顧客時，火速偷走皮包，賺到3萬元「紅包」。記者石秀華／翻攝
高市警方曾在竊賊黃姓女子住處搜出犯案時穿戴的假髮及衣物。記者石秀華／翻攝
高市警方曾在竊賊黃姓女子住處搜出犯案時穿戴的假髮及衣物。記者石秀華／翻攝

貴婦

相關新聞

礁溪某溫泉會館浴室玻璃爆裂 客人濺血如兇案驚恐現場

一對夫妻趁著年假尾聲入住礁溪某知名溫泉飯店，覺得舒適續住，未料陳姓男子昨晚走出浴室時，竟發生玻璃門爆裂，當下造成他腳趾濺...

貴婦、名媛都是她 高雄「百變女郎」原來是賊無所不偷

高雄黃姓女子年初三在鳳山區美髮店洗頭，偷走闆娘3萬現金；曾抓過她的警方認出，去年11月間，黃曾戴假髮扮名媛，到慈濟靜思堂...

小琉球火燒船！火勢猛烈吞噬船隻 估損失百萬

一艘停靠在屏東縣琉球鄉白沙尾漁港的漁船，今天晚上19時23分傳出火警，火勢快速蔓延吞噬船隻，屏東縣消防局獲報後，出動4輛...

陽台裝熱水器「窗掛衣物」 基隆1大4小一氧化碳中毒

基隆市暖暖區一處社區有住戶昨晚一氧化碳中毒，共有4名小朋友跟1名大人送醫脫險。基隆市長謝國樑在今天下午到三總基隆分院探視...

海巡嘉義艦航進台中港 因風大失控撞碼頭輪檔撞損

海巡署艦隊分署中部機動海巡隊4千噸級嘉義艦，大年初三航進台中港時，疑因風浪太大失控撞上5B碼頭，嘉義艦船身右側舷邊外板有...

抓到了！北台中城隍廟埋雞頭 涉案人就是「雞頭怪客」

北台中城隍廟在前晚整理天公爐時，發現遭不肖人士埋入雞頭，廟方在臉書控訴，警方介入偵辦，今天帶回涉案的呂姓男子，呂男就是連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。