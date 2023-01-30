小琉球白紗尾漁港火燒船 船體燃燒火勢猛烈 消防全力灌救
一艘停靠在屏東縣琉球鄉白紗尾漁港的漁船，今天晚上19時23分傳出火警，火勢快速蔓延吞噬船隻，屏東縣消防局獲報後，出動4輛各式搶救車輛，6名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢33分鐘控制。目前殘火處理中，現場無人受困受傷，確切起火原因，待火調人員調查釐清。
經調查，屏東縣琉球鄉白紗尾漁港內，一艘停泊船隻今天晚上19時23分左右，被採買物資回程的外籍船員發現起火，沒多久整艘漁船便被惡火吞噬，熱心民眾協力拉繩控制距離，避免火勢波及周遭船隻，琉球漁會估計至少損失百萬。
屏東縣消防局獲報，出動4輛各式搶救車輛、6名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢33分鐘控制。目前殘火處理中，現場無人受困受傷，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。
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