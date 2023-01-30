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海巡嘉義艦航進台中港 因風大失控撞碼頭輪檔撞損

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署艦隊分署中部機動海巡隊4千噸級嘉義艦，大年初三航進台中港時，疑因風浪太大失控撞上5B碼頭，嘉義艦船身右側舷邊外板有擦痕，碼頭輪檔也被撞損壞，無人傷亡，台中港務分公司今天接獲專用碼頭承租業者台電公司通報，將向海巡署求償，並要求修復被撞壞的碼頭，肇事原因由航港局中部航務中心海事調查釐清。

本月24日早上8點，4千噸級嘉義艦進港準備靠泊台中港海巡碼頭時失控，右側船舷擦撞5b碼頭，碼頭輪檔邊緣被撞損壞，嘉義艦右側舷邊外板有擦痕。

台中港務分公司今天下午聯繫台電公司回報表示，派員檢視碼頭設施後發現碼頭岸肩水泥破損，無漏油汙染情形，港務公司港務處配合低潮位時間，明天下午邀肇事海巡署中部機動海巡隊、專用碼頭承租業者台電公司、中部航務中心、港務公司維管處及業務處共同派員進行海側、陸側現勘，確認設施損失及後續修護事宜。

嘉義艦進台中港時因風大失控撞碼頭，輪檔損壞。圖／台中港務分公司提供
嘉義艦進台中港時因風大失控撞碼頭，輪檔損壞。圖／台中港務分公司提供
嘉義艦進港時因風大失控撞碼頭，輪檔損壞。圖／台中港務分公司提供
嘉義艦進港時因風大失控撞碼頭，輪檔損壞。圖／台中港務分公司提供

碼頭 海巡署 嘉義

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