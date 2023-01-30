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陽台裝熱水器 窗戶有開但掛衣物 基隆1大4小CO中毒送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市暖暖區一處社區有住戶昨晚一氧化碳中毒，共有4名小朋友跟1名大人送醫脫險。基隆市長謝國樑在今天下午到三總基隆分院探視，得知5人經過高壓氧治療已無大礙，鬆了一口氣，並呼籲市民使用熱水器，一定要注意通風等安全事項。

市府表示，這家人昨晚發生一氧化碳中毒意外，小孩的父親及時察覺不對勁，打119求救，由救護車將5人送往基隆長庚醫院救治，今天轉往三總基隆分院正榮院區接受高壓氧治療。

謝國樑今天下午由消防局長陳龍輝、暖暖區長蔡春堂及社會處副處長駱文章陪同，前往醫院探視。

陳龍輝說，這戶人家把傳統熱水器設置在陽台，但陽台有裝設窗戶，雖然並未完全關閉，但陽台又有吊掛衣服，影響通風，當使用熱水器的時間較長，就可能讓一氧化碳滯留室內，導致意外發生。

謝國樑說，這次及時發現並求救送醫，可以說是不幸中的大幸，感謝消防局非常有效率的救護，醫院的治療和暖暖區公所等單位協助。謝除了致贈慰問金，還準備玩具跟衣服，幫小朋友們壓壓驚。

謝國樑指示消防局與暖暖區公所，協助這戶人家改裝具有強制排氣功能的熱水器，並提醒民眾，冬天使用傳統熱水器更要特別小心，一定要選擇符合安全標準的熱水器，並做好安全事項，以免發生一氧化碳中毒事件。

基隆市長謝國樑（中）在今天下午到三總基隆分院正榮院區，探視一氧化碳中毒的一家人。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（中）在今天下午到三總基隆分院正榮院區，探視一氧化碳中毒的一家人。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（右一）在今天下午到三總基隆分院正榮院區，探視一氧化碳中毒的一家人。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（右一）在今天下午到三總基隆分院正榮院區，探視一氧化碳中毒的一家人。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（左）在今天下午到三總基隆分院正榮院區，探視一氧化碳中毒的一家人。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（左）在今天下午到三總基隆分院正榮院區，探視一氧化碳中毒的一家人。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（前左）在今天下午到三總基隆分院正榮院區，探視一氧化碳中毒的一家人。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（前左）在今天下午到三總基隆分院正榮院區，探視一氧化碳中毒的一家人。圖／基市府提供

一氧化碳中毒 謝國樑

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